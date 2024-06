El pastor paraguayo que bendijo la Copa América denunció ataques

Escuchar

El pastor paraguayo que bendijo la Copa América, el ultraconservador y evangelista Emilio Agüero, denunció “ataques” en su contra por haber dado un discurso religioso en la ceremonia de apertura de la competencia futbolística que tuvo lugar en Atlanta, Estados Unidos, minutos antes del partido inaugural entre la Argentina y Canadá. “No me avergüenzo del evangelio”, advirtió el excampeón de kickboxing que llevó “el mensaje de Cristo” a la cancha.

“Pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia”, comenzó Agüero en su mensaje en la red social X. Tras ello, continuó: “Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generara más odio”.

“No me avergüenzo del evangelio, es Poder de Dios para salvación”, cerró el pastor.

Como parte de la ceremonia oficial de la Copa América, el paraguayo tomó la palabra justo antes de que comience el partido inaugural, delante de las selecciones argentina y canadiense, que lo escucharon atentamente y al lado de la copa. “Dios bendiga a América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día y él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón”, comenzó el líder religioso, que pertenece a un país de mayoría católica pese a que el evangelismo está en ascenso.

“También [Cristo] nos dijo ‘cree’. Porque para aquel que cree todo es posible. Estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede”, continuó Agüero. Y cerró: “Dios bendiga a todas las naciones de América. A cada equipo y a cada deportista. A todos los hinchas y dirigentes. Y a toda la familia del continente. En el nombre de Cristo Jesús: ¡Amén!”.

El religioso había anunciado su participación, aunque de manera peculiar. En su cuenta de Instagram escribió: “Dios abre puertas impensadas” y aseguró, varias horas antes del encuentro sobre el campo de juego: “Hoy jueves 19.40 soltaremos al león”.

Quién es Emilio Agüero

Agüero es conocido en Paraguay por manifestar posiciones sumamente conservadoras, que las expresa en sus redes sociales y en sus sermones en la Iglesias que lidera, llamada ‘Más que vencedores’, en la que se posiciona en contra de la homosexualidad, la “ideología de género” y a favor de la visión de la familia tradicional. También contesta con virulencia a los usuarios de redes sociales que lo critican.

Según el diario paraguayo El Nacional, fue jugador de kickboxing y galardonado por la federación local como mejor peleador durante cuatro años seguidos. El ahora pastor obtuvo en aquel entonces una racha de 16 peleas sin perder y defendió durante dos años el título nacional. Además, se consagró como campeón invicto en un torneo sudamericano.

En su momento Agüero reconoció que el kickboxing y su fe cristiana entraban en contradicción. “Tenía un conflicto con practicar las artes marciales y llevar adelante mi fe. Me parecía un deporte violento, pero lo amaba. En un momento le pedí a Dios que me quitara el deseo de seguir compitiendo porque para mí iba a ser muy difícil. Me gustaba mucho”, contó.

El pastor Emilio Agüero, en sus épocas de campeón de artes marciales.

Según sus palabras, ingresó al evangelismo casi sin quererlo y por subir un día al ring con una remera que decía “Luchador de Cristo”. En El Nacional recordó: “Un pastor vio [la remera] y se sorprendió. Me llamó y le dije que era cristiano. Ahí me pidió que fuera a un lugar para contar mi testimonio a unos chicos. Pensé que iba a ser en un aula, pero cuando llegué al colegio me puso frente a 1600 alumnos. ¡Yo en mi vida había hablado con más de tres personas al mismo tiempo!”.

Asimismo detalló sus comienzos: “Relaté un poco mi historia, me pronuncié en contra de los vicios, entre otras cosas. Todos me atendían. Cuando bajé del escenario, vinieron varias personas y me invitaron a otros colegios”. Al explicar el cambio de rumbo en su vida, cerró: “Sin darme cuenta, empecé a recorrer otras instituciones con una charla que se llamaba ‘Opción de vida’”.

