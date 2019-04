El sentimiento de los deportistas por el predio donde cimentan sus sueños

Julian Jato, de gimnasia artística Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Fernando Vergara SEGUIR Olivia Díaz Ugalde SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 23:59

Más allá de las cuestiones políticas, mejoras edilicias o falta de mantenimiento, son los propios atletas los que alzan la voz. Ellos son los verdaderos protagonistas y no quieren quedarse al margen: son la materia prima deportiva de la Argentina. Qué piensan de la mudanza, sus cambios de hábitos, horarios y rutinas.

Alessandro Taccani (esgrima). "Es de conocimiento público el valor de las tierras y del negocio que conlleva. También se podría usar parte de ese dinero para desarrollar y fomentar el deporte argentino. Considero que la mudanza a Villa Soldati no es viable. El Parque Olímpico queda lejos, los accesos son peligrosos y el transporte público no es el mejor. Además, sería un problema para los chicos que vienen del interior. Ellos se mudan con la intención de estar cerca de dónde estudian y del lugar de entrenamiento. Sería todo engorroso".

Tatiana Vera (voleibol). "El Cenard no es solamente un lugar y un espacio físico para el desarrollo del deporte argentino, sino que marcó un camino desde su apertura. Creo que cerrarlo sería una pena y una falta de respeto hacia nosotros, que lo hicimos un espacio de contención y superación constante".

Ignacio Ortiz (hockey). "En el Cenard hay instalaciones que se hicieron nuevas y otras que quedaron viejas y les falta mantenimiento por su antigüedad. El Parque Olímpico tiene instalaciones de primer nivel, sería buenísimo si se hicieran más obras. En San Diego, por ejemplo, tienen un centro de entrenamiento alejado de la ciudad y allí se practica muy bien. No hay ruidos, te permite concentrarte y estar cómodo. Pero no se puede tirar abajo el Cenard, hay que sumar".

Damián Blaum (nadador de aguas abiertas). "En los últimos años se invirtió dinero y sería una picardía tirar todo abajo, especialmente sabiendo que detrás de todo esto podría haber un negocio para pocos y los que realmente terminarían perdiendo serían los atletas. Si queremos que el deporte crezca necesitamos construir más espacios y no destruir para construir otro espacio. Me parece fantástico lo que se hizo con el Parque Olímpico porque se cumplió una gran deuda que se tenía con el deporte. Pero no hay que destruir: hay que mantener y seguir construyendo para poder dar ese salto de calidad".

Damián Blaum, un luchador en el agua Crédito: @Blaum

Horacio Cifuentes (tenis de mesa). "Si las condiciones son mejores estaría bien mudarse. Si ponen una línea exclusiva de colectivos, si piensan superarse, lo veo interesante. Pero si las cosas van a ser peores, no sirve. Si es sólo para hacer negocios por el valor de las tierras del Cenard y empeoran las condiciones, lo veo muy mal. No favorece al futuro del deporte argentino. Pero si en Villa Soldati, en vez de tener ocho mesas vamos a tener 16 con piso de goma, la verdad que valdría la pena".

Julián Jato (gimnasia artística). "Creo que se deberían dejar los dos centros para poder seguir potenciando el crecimiento del deporte. No debemos retroceder. Y también habría que ampliarse al resto del país, ya que todo se centraliza acá".

Pablo Zaffaroni (salto con garrocha). "En el Cenard se hicieron mejoras. La pista principal de atletismo tiene una capa nueva de tartán, y si bien a la auxiliar le falta un poco de mantenimiento, es una ventaja tener todo esto en un mismo predio. Me parece un desperdicio tirar todo ésto a perder para llevarlo a Villa Soldati. Y tengamos en cuenta que muchos entrenadores tienen sus clubes o colegios por la zona. Si nos mudamos, en salto con garrocha perderíamos a varios deportistas".

Antonela Mela (handball, capitana de la selección). "El Cenard crece año tras año. Se mejoró en el área médica, las canchas, el comedor, renovaron las máquinas del gimnasio de musculación, calefaccionaron los vestuarios, hay más seguridad. Tiene mucha historia en nuestras vidas. Lo ideal sería contar con más centros de entrenamiento y no quitarlos".Florencia Bericio (beach handball). "La mudanza es un tema delicado y tiene puntos importantes que hacen a la seguridad y rutina de los atletas. Hay muchos deportistas que viajan en transporte público o que son del interior y no es cómodo llegar hasta ahí".

Emmanuel Zapata (pentatlón moderno). "El Cenard es como mi segunda casa, voy a entrenar ahí desde el 2005 y me encanta ese lugar. En este último tiempo invirtieron en instalaciones específicas para pentatlón: polígono de tiro láser y sala de esgrima. Sería una pena perderlo y espero que no suceda".