El técnico de Juventus no sabe qué hacer con Paulo Dybala

Paulo Dybala jugó media hora en la derrota de Juventus ante Atlético de Madrid

Claudio Mauri
11 de agosto de 2019

En los últimos diez días, la transferencia de Paulo Dybala a Manchester United, primero, y a Tottenham, después, se frustró por sus elevadas pretensiones económicas (no menos de 11 millones de euros al año y la propiedad de sus derechos de imagen, por los que recauda una elevada suma). Juventus está dispuesto a negociarlo porque no entra dentro de las prioridades de su nuevo director técnico, Maurizio Sarri, que este sábado no ocultó su incomodidad por trabajar con un plantel demasiado extenso, que tendrá que reducir a 25 apellidos cuando deba presentar la nómina para la Champions League. Calificó como "difícil y vergonzosa" la dilación en la depuración del plantel. "Corremos el riesgo de dejar afuera de la lista a varios de los mejores", expresó, sin dar nombres, aunque la alusión bien podría incluir al delantero cordobés.

Tras la derrota por 2 a 1 ante Atlético de Madrid en Estocolmo por la International Cup, partido de pretemporada en el que Dybala ingresó en la última media hora en reemplazo de Gonzalo Higuaín, Sarri dio muestras de su malestar por cómo los dirigentes están llevando el mercado de pases, situación que incluye la incertidumbre por el futuro de Dybala: "Paulo solo hizo dos entrenamientos con nosotros y hoy (por ayer) jugó media hora. Todas las evaluaciones que hagamos sobre él son prematuras. Claramente no puede estar en la mejor condición física y eso también afecta a lo que pueda hacer como un falso N° 9, función para la que creo que tiene atributos".

Sarri reconoció que no sabe cómo resolverá la lista de 25 nombres para la Champions League, en la que debe haber ocho jugadores nacionales, formados localmente. Esta disposición lo obligará a prescindir de algunos extranjeros, entre los que Dybala es candidato a emigrar. Juventus le debe hacer lugar a los siete refuerzos: Matthijs de Ligy, Danilo, Luca Pellegrini, Merih Demiral, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey y Gianluigi Buffon.

Cerrado el libro de pases en Inglaterra, las opciones que surgen para Dybala son en el calcio y Paris Saint Germain, en el caso de que sea transferido Neymar. Leonardo, director deportivo del club francés, ya habría mantenido un contacto con la Joya para transmitirle el interés y comunicarle que su salario tampoco sería un inconveniente.

La otra posibilidad latente es la de un trueque con Mauro Icardi, que fue descartado en Inter por el entrenador Antonio Conte y corre el riesgo de quedar inactivo si no encuentra club. El equipo de Milán acaba de contratar a Romelu Lukaku, que heredó al camiseta N° 9 del rosarino. Dybala se puede complementar con el atacante belga, que es un N° 9 más puro y de área. Giuseppe Marotta, director deportivo de Inter, también le hizo saber a Dybala que harán un esfuerzo económico para satisfacer su contrato.

Hasta ahora, Dybala no hizo público cuál es el destino futbolístico que más le agradaría. Lo concreto es que su permanencia en Juventus no se estirá mucho más de los cuatro años que lleva.

