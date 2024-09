El tenso cruce entre Chiquito Romero y un plateísta en la Bombonera tras perder el Superclásico

Escuchar

Sergio “Chiquito” Romero tuvo un fuerte cruce con un plateísta de Boca en la Bombonera . El arquero titular del Xeneize se acercó a la hinchada furioso y trató de pelearse con el hombre que lo insultaba al finalizar el partido. Boca cayó 1-0 en un Superclásico contra River, cargado de polémicas.

Romero es blanco de críticas de algunos hinchas en los últimos partidos. Los seguidores de Boca se quedaron con sabor amargo tras la derrota de local. El clima en la cancha al cierre del encuentro era muy tenso, sobre todo después del gol que para el Xeneize hubiera significado el empate, pero que fue anulado a instancias del VAR.

La escena parecía propia de una pelea callejera. Romero escuchó los gritos y se puso frente a frente con el plateísta que lo criticaba a los gritos. Tras el altercado, Romero ofreció sus disculpas al hincha en diálogo con ESPN: “Cuando él me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno de nosotros sale a jugar un partido y perderlo. Queríamos ganarlo como ellos y no se dio y no pude pensar en el segundo que me puteó”.

El episodio fue tal cual lo relató Romero. y se pudo ver por TV. A los gritos, los dos estuvieron a punto de agarrarse a golpes de puño. Sin embargo, los separaron rápidamente otros hinchas y personal de seguridad. Los compañeros de “Chiquito”, entre los que estaban el autor del gol anulado (Milton Giménez) y el arquero suplente Leandro Brey, lo contuvieron. Ya en la distancia, mientras los jugadores lo agarraban para que no se vuelva a acercar a la platea, se distinguió en las imágenes cómo el plateísta lo insultaba. “¿Qué te pasa, hijo de p…?”, gritó. También se observó cómo otros hinchas se sumaron al altercado, que el personal de prevención intentaba frenar. Los improperios continuaron hasta que Brey y parte del cuerpo técnico lo llevaron a Romero al vestuario.

“Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo tranquilo, pero caliente, y me encontró, se me fue la cabeza. No quería que suceda, pero ya está. Le ofrezco mis disculpas porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo dejado pasar e irme porque está en su derecho de expresarse”, declaró Romero después.

El clima de tensión fue protagonista en la Boca los últimos minutos del partido: Giménez metió un gol en el minuto 51 del segundo tiempo en una polémica jugada que fue analizada por el VAR. A simple vista, parecía que la pelota le rebotaba a Giménez solo en la cara, pero desde otro ángulo se veía que tocaba en uno de sus brazos. El jugador cayó, la pelota entró, pero el festejó se detuvo. El árbitro, Nicolás Ramírez, fue a chequear con el sistema de verificación. La revisión se demoró notablemente: jugadores de ambos equipos se acercaron a Ramírez a reclamar sus distintas posiciones sobre el tanto, en el medio de algunos forcejeos. Esa tensión explotó cuando el juez principal decidió anular el gol. La polémica terminó con una doble amarilla para Cristian Lema por protestar, por lo que se fue expulsado con tarjeta roja. Al finalizar el partido, se sumó también la fuerte crítica de Edinson Cavani al árbitro.

“No aplican el mismo criterio en todos los partidos. Son todos árbitros. El mismo criterio tienen que aplicar. Explican reglas y después aplican diferentes cosas. Eso es lo que molesta. No es que te equivoques o no, es que tenés que aplicar los mismos criterios todos los árbitros y dejar de hacer reuniones y romper huevos . Apliquen bien las cosas”, le reclamó a Ramírez. “Se terminó, Edinson. No me falte el respeto. Se retira y no me falte el respeto”, le contestó.

La derrota representa un golpe duro para el Xeneize que ya venía lastimado tras perder el clásico frente a Racing en un tenso 1-2 en el Cilindro. Con el fracaso frente al Millonario, Boca pierde un invicto de 337 días en la Bombonera y, además, es la primera vez en el ciclo de Diego Martínez que el equipo pierde dos partidos seguidos. Ese contexto empeora al tener en cuenta la temprana eliminación del conjunto de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro en octavos de final y la lejanía cada vez mayor de la punta en la liga. La esperanza para Boca recae sobre la Copa Argentina.

