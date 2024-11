El tierno regalo que recibió Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Qatar: “Está muy bueno”

El argentino Franco Colapinto afronta este fin de semana un nuevo desafío en el Gran Premio de Qatar, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail como parte de la penúltima fecha de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Con la mira puesta en consolidarse como una figura clave en el automovilismo y asegurarse un lugar fijo para 2025, el piloto ya generó un gran revuelo desde su llegada. Por lo que se pudo ver, su carisma y talento entusiasmaron a los fanáticos, por lo que muchos de ellos se hicieron presentes para apoyarlo, e incluso recibió un regalo especial que emocionó a todos en el paddock, y confirmó el cariño y la admiración que despierta en el mundo de la Fórmula 1.

A través del periodista Juan Fossaroli, Franco Colapinto recibió un regalo muy especial que logró conmoverlo: un muñeco de lana tejido a mano que representa su figura. Este gesto único fue obra de la mamá de una fanática, quien puso todo su cariño en cada detalle y, así, enterneció al piloto. “Está muy bueno”, se lo escucha decir en el video del momento en que lo recibió y que ya recorre las redes.

Franco Colapinto paseó con su regalo por el paddock y sorprendió a todos (Foto: Instagram @francolapinto)

La joven que le entregó el muñeco al periodista fue Abril Marrón, una fanática oriunda de Santa Fe, quien decidió regalarle esta versión en crochet de Franco Colapinto. Lo más emotivo es que el muñeco fue creado por su mamá, quien, con mucho cariño y dedicación, tejió a mano la figura del piloto. Este gesto, lleno de afecto y esfuerzo, conmovió profundamente al argentino, quien no dudó en compartirlo con sus seguidores.

Al recibir el muñeco en sus manos, Colapinto no pudo evitar notar un detalle que lo hizo reír: “¡Lo que le pesa la cabeza, ja! El Cabezón”, comentó entre risas. Además, aprovechó para agradecer a la fanática que se lo hizo llegar: “Muchas gracias, Abril. Te deseo todo lo mejor. Me lo voy a guardar y me lo llevo para casa”, expresó emocionado.

Las reacciones al tierno regalo que recibió Franco Colapinto en Qatar

Sin lugar a dudas, este regalo cobró aún más relevancia cuando Colapinto paseó por el paddock de la Fórmula 1 con su muñeco de lana, lo que no pasó desapercibido. Justamente, el reconocido fotógrafo Kym Illman capturó el momento y compartió la imagen en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje: “Franco Junior. Franco Colapinto caminaba hoy por el paddock llevando esto, una versión en miniatura de sí mismo en crochet. No estoy seguro de quién se lo regaló, pero estaba más que feliz de mostrárselo a su nuevo amigo a los medios”.

El momento en que Franco Colapinto recibió su muñeco

En esa misma línea, el argentino, fiel a su estilo, decidió compartir la foto en una de sus historias de Instagram, en donde escribió: “Mi muñeco”, junto a un emoji emocionado.

“¡Tan adorable! Es oficial ahora que hay una versión de crochet de sí mismo”, “Se ve tan lindo”, “Es un regalo que lo lleva como amuleto de la suerte”, “Muy buen detalle… Gracias… Vamos Franquito carajo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los usuarios al ver el presente.