El Tolo Gallego vuelve a dirigir después de cuatro años: asume en Panamá

Más de cuatro años sin dirigir acumuló Américo Gallego. Demasiado tiempo inactivo para un director técnico que nunca pensó en retirarse y conoce lo que es el éxito -campeón invicto con River, títulos con Independiente, Newell's y en México con Toluca-, pero al que en los últimos años no le llegó la propuesta que lo convenciera para volver a los bancos. Hace un año ya no ocultaba la ansiedad: "En mi casa ya no sé más qué hacer, miro todos los partidos por televisión, camino dos horas por día alrededor del hipódromo (San Isidro), bajé 20 kilos. El único culpable de que no trabaje soy yo. Al principio me tomé un año sabático, pasó el tiempo y no quise agarrar equipos que estuvieran peleando para escapar del descenso porque no pueden desarrollar el juego que yo quiero; yo pretendo atacar, jugadores con buen pie".

Su último partido fue el 31 de mayo de 2015, al mando de Newell's, que empató 1 a 1 con Banfield. A los 64 años, el Tolo llegó a un acuerdo para hacerse cargo de la selección de Panamá, según lo oficializó la Federación Panameña de Fútbol. Será presentado el martes 6 de agosto y debutará el 5 de septiembre, ante Bermudas de visitante, por la Liga de Naciones de la Concacaf. Como lo expresó en su cuenta de Twitter, el objetivo del Tolo es que Panamá se clasifique por segunda vez en la historia a un Mundial. El equipo conocido como los "Canaleros" por el célebre canal que comunica los dos océanos, dio la sorpresa en las últimas eliminatorias al relegar a los Estados Unidos y conseguir el pasaje para Rusia 2018, en el que perdió los tres partidos: 3-0 ante Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 2-1 frente a Túnez. A ese plantel lo dirigía el ecuatoriano Hernán "Bolillo" Gómez. Los dos goles en el Mundial los convirtieron el defensor Felipe Baloy, un defensor de 38 años que se retiró, y el tunecino Meriah, en contra.

La primera misión del Tolo Gallego será ubicar a Panamá entre los seis mejores de la Concacaf antes de junio 2020, cuando la FIFA anunciará su última clasificación mensual para definir los países que jugarán la rueda hexagonal, la cual da tres pases directos al Mundial de 2022. En la clasificación de julio de la FIFA, Panamá está séptimo en la región de la Concacaf, lo que hasta ahora lo llevaría a disputar la rueda eliminatoria que solo da opción para el repechaje de cara a la Copa del Mundo de Qatar.

Será la primera experiencia como principal responsable de un seleccionado, luego de haber sido ayudante de campo de Daniel Passarella en la Argentina entre 1995 y 1998. De su último trabajo, en Newell's, se desvinculó después de 15 partidos, con el equipo en el séptimo puesto. Tras su salida desmintió que tuviera una mala relación con los referentes de aquel plantel: "Nunca me peleé con Scocco".

Gallego reemplazará en el seleccionado centroamericano a Julio César Dely Valdés, uno de los mejores futbolistas de la historia de Panamá y nombrado mejor deportista del Siglo XX, que ocupaba la dirección técnica de manera interina desde febrero. Ahora Dely Valdés entrena al Sub 22 que participa en los Juegos Panamericanos de Lima. Según informó el presidente de la Federación, Manuel Arias, los ayudantes de campo de Gallego serán dos exfutbolistas panameños: Blas Pérez y Rolando Escobar; como entrenador de arqueros estará Donaldo González.

En los cuatro partidos disputados en junio por la Copa de Oro, Panamá le ganó a Trinidad y Tobago (2-0) y Guyana (4-2), y perdió con los Estados Unidos (1-0) y Jamaica (1-0). Previamente, en amistosos preparatorios para la Copa América, Colombia y Uruguay golearon 3-0 a Panamá. La Argentina venció 5-0 a Panamá en la Copa América del Centenario 2016, con un hat-trick de Lionel Messi, un gol de Sergio Agüero y otro de Otamendi.

El Tolo acepta el desafío en una selección que ocupa el puesto 74° en el último ranking FIFA. De las recientes convocatorias, sus jugadores con más roce internacional son el delantero Omar Browne Zúñiga (Montreal Impact, de la MLS; 2 goles en 10 partidos), el volante Alberto Quintero (Universitario de Perú), el defensor Harold Cummings (San José Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda) y el volante Edgar Yoel Bárcenas (Oviedo, segunda división de España).