El voto de sus colegas recayó en Maradona

En un número especial del 5 de septiembre último dedicado al deporte, la revista del domingo de La Nación realizó una encuesta con cien deportistas preguntándoles quiénes eran, a su entender, los 3 mejores deportistas del siglo. En aquella votación, los cinco elegidos por el Círculo de Periodistas Deportivos resultaron los mismos que consagraron los protagonistas de todas las disciplinas. En orden de mérito, Diego Maradona sumó 87 votos; Fangio, 78; Vilas, 43; Monzón, 34, y De Vicenzo, 15.

De ningún modo esta encuesta debe tomarse como una tendencia para lo que pueda suceder mañana, pues los electores son totalmente distintos. Tal vez haya coincidencia, tal vez no. Lo que es claro es que, para la gran mayoría de aquellos que vibran con el deporte, los cinco mejores son indiscutidos.

Froilán González Por qué Fangio

Debe ser elegido como el deportista del siglo no sólo por todo lo que consiguió como piloto, sino también por todo lo que era como persona. Fangio fue un ser inigualable. Tuve la suerte de ser muy amigo suyo y haber compartido muchísimos viajes con él por todo el mundo, y comprobar cómo se lo respetaba y admiraba en cada país que recorríamos, especialmente en Italia.

Demostró que su capacidad conductiva estaba más allá de la marca que manejara. Fue campeón del mundo con Ferrari y Mercedes-Benz. Con cualquier auto, tenía posibilidades de ganar.

Era un piloto aguerrido, muy rápido y además muy pensante, algo que es muy importante en este deporte. En los momentos más calientes de las carreras, él mantenía la cabeza fría. En la época que corríamos, la Fórmula 1 no era todo lo profesional que es ahora. Igualmente, Fangio no tomaba, no fumaba, mantenía una línea de conducta que no era común por entonces. Fue, sin dudas, el más grande.

Enrique Morea Por qué Vilas

Fue el ejemplo más claro de todo lo que se puede conseguir cuando alguien se propone algo. Un gran deportista con una profesionalidad para imitar. No era un dotado técnicamente, pero todo lo que no poseía en ese aspecto lo reemplazaba con su garra.

Era un tenista con un amor propio increíble. Un gran luchador. Sus partidos eran verdaderas maratones tenísticas. Vivía del entrenamiento: ningún jugador lo superaba en lo físico. Tuvo una dilatada carrera en la cual logró actuaciones memorables. Ganó el Abierto de los Estados Unidos, Roland Garros y Australia. Logró que en nuestro país se volviera a disfrutar del mejor tenis.

La computadora no le permitió ser el Nº 1 en 1977 en su mejor año como profesional. Pero él le permitió a la Argentina ser protagonista durante muchos años de la Copa Davis y jugar la final frente a EE.UU. en 1981.

Por todo esto, Vilas podría ser el mejor del siglo.

Carlos Bilardo Por qué Maradona

Cuando yo dije que Diego Maradona era el capitán y el único jugador titular que tenía la selección argentina, me criticó todo el mundo. Ahora está nominado para ser el deportista del siglo... Creo que debería ganar.

Se metió con total autoridad en la historia grande del fútbol. En una galería donde no hay lugar para muchos, él esta ahí junto con Johan Cruyff, Pelé y Alfredo Di Stéfano.

Diego siempre resultó dentro de cualquier equipo un jugador importantísimo. Fue un temible definidor y demostró sus grandes condiciones del medio del campo hacia adelante. En ese sentido, él era como Pelé.

Cuando antes del Mundial de México de 1986 decían que Michel Platini iba a ser la gran figura del Mundial, siempre sostuve que Diego era superior. Además de sus condiciones naturales, siempre tuvo muchas ganas de demostrar su talento en cualquier cancha donde jugara.

