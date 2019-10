Emiliano Grillo jugando en Corea del Sur, donde está a 7 golpes de la punta Crédito: AFP

19 de octubre de 2019 • 11:06

Emiliano Grillo se mantiene expectante en The CJ Cup, el torneo que se está jugando en Jeju Island, Corea del Sur, y que finalizará entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, hora de la Argentina. En la tercera vuelta, el chaqueño hizo el par de la cancha (72 golpes) y está con 207 (-9) en el total, con lo que comparte la 7ª posición y se ubica a seis golpes de los punteros, el estadounidense Justin Thomas y el neozelandés Danny Lee (201 y -15).

Grillo completó la tarjeta del sábado con tres birdies y tres bogeys. Con un preciso putt de 10 metros bajó el par 4 del 15, en una de las jugadas destacadas del día. Esta noche saldrá a las 9.05 y compartirá el grupo con el japonés Hideki Matsuyama y el norteamericano Kevin Streelman.

Respecto de la posibilidad de integrar el equipo internacional en la Presidents Cup, que se jugará en Melbourne, Australia, entre el 12 y el 15 de diciembre, el argentino comentó que tiene esperanzas en que el capitán, el sudafricano Ernie Els, lo seleccione para enfrentar a Estados Unidos, cuyo capitán es Tiger Woods. El plazo para las nominaciones no automáticas (elección del capitán) vence el 4 del mes próximo.

Emiliano comentó: "Lo estoy intentando con todo, eso es seguro; lamentablemente el juego no ha estado por momentos y no tuve mucho tiempo para mostrarme al capitán, pero estaré esperando el lunes -por cómo finalizará la CJ Cup-. No es fácil encontrar ese lugar, sé que tengo que jugar muy bien aquí".

Para Golf Digest, el chaqueño tiene apenas un 1,9% de posibilidades de estar en el Team International, de allí que se ilusione con un buen final en el campo de Nine Bridges. La publicación recuerda que en su única actuación en la Presidents Cup, Grillo perdió sus tres matches y "combina esa mala experiencia con un flojo desempeño en la última temporada", por lo que augura que no tiene posibilidades en las tres semanas que faltan para las nominaciones.

El chileno Joaquín Niemann, de gran campaña en esta temporada, tiene el 34,3% de chances según la revista estadounidense y para el colombiano Sebastián Muñoz, que al igual que Niemann ganó un torneo este año, se calcula un 22,6 por ciento.