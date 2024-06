Emiliano Martínez mostró una captura del chat de WhatsApp de la selección argentina y sorprendió a todos

Escuchar

El fanatismo por la selección argentina es total. Faltan solo unas pocas horas para que los campeones del mundo pisen el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, y vayan en busca de una nueva Copa América. A sabiendas de que los hinchas están ansiosos por conocer un poco más de la intimidad del grupo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez compartió algo que sorprendió a todos. ¿Qué cosa? Una captura del grupo de WhatsApp de “La Scaloneta”.

Los campeones del mundo se preparan para enfrentar a Canadá en el partido inaugural de la Copa América KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

En más de una oportunidad trascendió que los futbolistas tienen un grupo de WhatsApp. Si bien en algunas entrevista los propios miembros lo mencionaron, lo cierto es que la mayoría prefiere resguardarlo y no comentar mucho al respecto. Sin embargo, en las últimas horas esta regla general se rompió un poco. ¿El motivo? El arquero del Aston Villa mostró una captura de pantalla de una de las conversiones, más precisamente de los stickers que usa.

“En el chat de la selección, los mejores stickers son los míos”, expresó Martínez en un posteo que hizo en X. Sus palabras estuvieron acompañadas de una captura del chat del grupo. Se pudo ver que él le mandó a sus compañeros un sticker suyo tomando mate. “Ruido de mate” se pudo leer en el recorte. Además, dio acceso a sus propios stickers.

Emiliano Martínez mostró uno de los stickers que envía al grupo de la selección (Foto: X @emimartinezz1)

Esta sola publicación fascinó a los fanáticos. ”Gracias Dibu por los stickers, capo”; “Jaja nos daba sus stickers el loco. Tipazo total, te amamos Emiliano”, comentaron algunos usuarios de X. Incluso otros mostraron qué imágenes del arquero envían en sus propias conversaciones.

Así como Dibu Martínez evidenció que usa su propio sticker de “ruido de mate”, Rodrigo De Paul reveló que en el grupo usaban stickers que hacían alusión al famoso “andá para allá, bobó” y reconoció que esto generó cierto malestar en Lionel Messi, el autor de dicha frase. “No lo gastábamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, reveló el jugador del Atlético de Madrid durante una entrevista con Gastón Edul para TyC Sport que tuvo lugar a principios del año pasado.

