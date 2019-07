Encontraron el cuerpo de una futbolista suiza de 24 años en el lago de Como

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 10:46

Tras dos días de intensa búsqueda, los bomberos italianos hallaron este martes el cuerpo sin vida de la futbolista Florijana Ismaili en el fondo del lago de Como, a 204 metros de profundidad.

La centrocampista suiza de 24 años se había dado por desaparecida el sábado. Según las autoridades, Florijana se lanzó al agua desde un bote de alquiler para bucear y no volvió a emerger.

Una amiga que se encontraba con ella y dio el aviso a la policía.

"La Federación Suiza de Futbol (SFV) tiene la dolorosa tarea de informar sobre la muerte de su jugadora Florijana Ismaili", dijo la entidad en un comunicado.

Ismaili, de ascendencia albanesa, hizo su debut internacional en 2014. Formó parte de la selección de fútbol de su país en 33 ocasiones y era la capitana del equipo femenino Young Boys de Berna.

"Estoy muy triste y conmocionado. Es difícil aceptar que Flori se haya ido", dijo el entrenador de la selección suiza femenina Nils Nielsen.

"Ella siempre tenía una sonrisa en la cara y nos inspiró con su naturaleza optimista. Era una persona que se enfrentaba a cada desafío y daba ejemplo. No me puedo ni imaginar cómo es esto para quienes conocían a Flori más que yo, pero mis pensamientos están con ellos en estos duros momentos", dijo.

"Estamos muy afectados", declararon desde su club de fútbol. Y publicaron un video en Twitter dedicándole "un corazón a Florijana y a su familia".

El delantero suizo Xherdan Shaqiri, quien juega en el Liverpool, dijo que estaba "muy consternado" por la noticia.

La suiza Lia Walti, de la sección femenina del Arsenal Football Club de Londres y compañera del Young Boys, dijo: "Hasta el último momento, esperaba que ocurriera un milagro y deseé en mi corazón que todo hubiera sido solo un mal sueño".

"La noticia me afectó mucho y no se pueden encontrar las palabras adecuadas para un momento como este. Solo espero que Flori no sufriera".

Otra compañera de equipo, Lara Dickenmann, declaró: "Todos estamos muy tristes y conmocionados. Es inconcebible que Flori ya no esté con nosotros".

"Se apagó una estrella en el cielo. Estamos muy, muy tristes", dijo el suizo Vladimir Petkovic, seleccionador nacional masculino.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también le rindió tributo a la futbolista diciendo: "Este es un momento extremadamente triste para toda la comunidad futbolística, especialmente ahora que nos reunimos en el Mundial femenino de fútbol".

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin agregó: "La UEFA y la comunidad futbolística en Europa están profundamente afectadas y tristes por la muerte de Florijana Ismaili".