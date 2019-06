Entre amores y odios: cómo se dio la reelección de Gianni Infantino en la FIFA

Me gusta Me gusta

Gianni Infantino parece estar más fuerte que nunca, y esa solidez dirigencial lo condujo a ser reelegido como presidente de la FIFA hasta 2023. En su discurso en París, dijo que desterró los escándalos y la corrupción del ente rector del fútbol mundial pese a la marcha de varios miembros de su consejo por mala conducta.

Infantino no contó con oposición para finalmente ser reelegido para un segundo mandato, que terminará en cuatro años. Su etapa al frente de la FIFA comenzó en 2016, tras la caída en desgracia de Joseph Blatter en medio del mayor escándalo en la historia del organismo.

"Recuerden el estado de la FIFA en ese congreso", señaló Infantino. "Bueno, los tres últimos años y cuatro meses no han sido perfectos. Ciertamente he cometido errores y trato de mejorar y de hacerlo mejor, pero hoy, en un día de elecciones, nadie habla de crisis. Nadie habla de reconstruir la FIFA de cero. Nadie habla de escándalos. Nadie habla de corrupción".

Una generación de directivos de América del Norte y Sur fueron apartados en 2016 luego de que fiscales estadounidenses y suizos investigaron la corrupción financiera ligada a los organismos de poder en el fútbol.

Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes, seguiré trabajando duro, con ustedes y para ustedes

Infantino, tras ser reelegido