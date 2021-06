Erriyon Knighton: no terminó la secundaria, ya batió dos veces el récord de Usain Bolt e irá a los Juegos Olímpicos

Erriyon Knighton vive un sueño que hace un par de años no podía ni imaginar. El joven, quien aún cursa su último año de la escuela secundaria, acaba de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero como si esto fuera poco, lo hizo con récord en la categoría sub 20 y se lo arrebató nada menos que a Usain Bolt. En la carrera de los 200 metros, el velocista de los Estados Unidos, corrió las semifinales de los US Trials con un tiempo de 19s88/100 y se quedó con la marca que el jamaiquino había establecido en 2004.

Knighton, que apenas tiene 17 años, terminó tercero en la final con un tiempo de 19s84, detrás de la figura norteamericana Noah Lyles, quien ganó la final con 19s74, la mejor marca mundial del año y Kenny Bednarek fue segundo con19s78. Esta medalla de bronce durante los Trials de los Estados Unidos clasificatorios a Tokio 2020 le valieron su boleto olímpico y así, se quedó con otra marca, ya que se convirtió en el atleta norteamericano más joven en competir en un Juego Olímpico desde que Jim Ryun compitió en la prueba de los 1500 metros en la edición de Tokio 1964.

El joven velocista y especialista en los 200 metros, ya había avisado de sus condiciones cuando a principios de junio le bajó el récord sub 18 establecido en 2003 a Bolt por dos centésimas en los 200 mts con un tiempo de 20s11. Este joven quien toda su vida practicó fútbol americano y comenzó su camino dentro del atletismo en 2019, le preguntaron en quien se fijaba como modelo en su estilo de carrera, y respondió que estudiaba y sentía que tenía un estilo similar al propio jamaiquino.

“Todavía no entiendo qué está sucediendo, creo que va a tomar dimensión todo lo logrado cuando llegue a mi casa con mi familia”, señaló Knighton tras la final de los 200 metros. Así, el joven Knighton competirá en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la carrera de los 200 metros.

Su historia tiene destellos de similitud con los comienzos de la carrera del jamaiquino. En Tokio, el estadounidense estará dando sus primeros pasos. Y, si bien, no llega como favorito, dado que corre al lado de Lyles aspirante a quedarse con la medalla, tampoco lo había hecho Bolt en su primera participación olímpica en Atenas 2004. Allí, Bolt disputó la carrera de los 200 metros luego de haber establecido el récord Sub 20, pero también llegaba arrastrando una lesión en una pierna. Incómodo, en Grecia no pasó la primera clasificación y se despidió rápido en su debut olímpico.

Kenny Bednarek, Noah Lyles, y Erriyon Knighton, el podio de los 200 metros del Trial de los Estados Unidos; el poderoso equipo norteamericano tiene una nueva joya con Knighton ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No hay que reparar en lo que luego se convirtió el velocista jamaiquinno. Regresó en Beijing 2008 y acaparó todo, al igual que en Londres 2012 y sumó más medallas en su retiro en Río 2016. ¿Será Knighton el sucesor de Bolt? Sus condiciones, su estilo de carrera y su mentalidad señalan que tiene posibilidades. También el hecho que logró batir ambos récords que acarreaban su nombre. Por ahora, el oriundo de Tampa, clasificó a Tokio para la carrera de los 200 metros, igual que Bolt. Knighton llegará a Tokio con 17 años (cumplió en enero), Bolt debutó con 18 años, a días de cumplir los 19. Habrá que esperar a ver que sucede, pero sin dudas las sumilitudes en sus comienzos, ilusionan.

En la previa de los US Trials, le consultaron en quien se inspiraba a la hora de correr y Knighton apuntó al jamaiquino, pero también en Michael Johnson (cuatro veces medallista olímpico) y en su propio compañero Lyles. “Soy alto como Bolt (N. de la R.: hoy mide 1,90, apenas cinco centímetros menos que Bolt), tal vez me parezco. Lo logrado es una gran conquista y voy a seguir trabajando. Hay que mantenerse concentrado”, apuntó una vez finalizada la competencia en los Estados Unidos.

LA NACION