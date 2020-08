Oscar Ruggeri con Alejandro Fantino en "Animales Sueltos", en 2015. Crédito: captura

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, le recordó a Oscar Ruggeri su paso por el programa El Show del Fútbol, que conducía el periodista Alejandro Fantino en las noches de América TV.

"Ayer, un amigo mío me dijo: che, me encanta Oscar, es un fenómeno. Antes, yo cuando lo veía en los programas de los domingos a la noche, estaba siempre enojado, peleador", le dijo el relator deportivo a su compañero de Fox Sports.

Acto seguido, Ruggeri pasó a justificarse: "Si me llevaban a (José Luis) Chilavert, pobrecito a (Roberto) Cabañas. A (Ricardo) Gareca no me lo llevaron nunca para abrazarlo y ponerme contento. Siempre eran batallas campales", recordó el exfutbolista, sobre el envío del que participó entre 2009 y 2013.

Antes, Vignolo le había dicho al ex Boca y River que para el programa que conduce todos los mediodías en la señal deportiva, "vos sos Messi. Hacés lo que querés. Venís cuando querés. Te vestís como querés. De verdad, ¿no te das cuenta que te tratamos?".

Finalmente, y en el marco de la "rivalidad" que tienen los dos programas que conduce Vignolo (90 Minutos de Fútbol y Fox Sports Radio), Ruggeri confesó que "ayer" miró un rato el programa de la tarde. Incluso, reveló que "pone a los rivales para ver qué están diciendo. A ver si vamos por buen camino", como buen discípulo de Carlos Bilardo.

