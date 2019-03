"Esto es como Boca o River"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 17 de febrero de 2001

MAR DEL PLATA (De un enviado especial).- Pablo Coleffi acaba de cumplir dos años como entrenador de Atenas, de Córdoba. Su primera temporada en el club fue en la Liga Nacional 1995/96 y la segunda es la actual, en la que sólo perdió 8 de los 34 partidos que disputó. Su equipo marcha puntero y tiene la defensa menos vulnerable del certamen. Sin embargo, aún no consiguió ningún título para los cordobeses y cada vez que su equipo pierde surgen los rumores de cambio de entrenador. ¿Cómo sobrelleva Coleffi esa presión?

"Simplemente, no pienso en eso, porque mi misión es aportar cosas positivas constantemente. Lo pensaré el día que me despidan. Atenas es grande por eso: porque las derrotas duelen y necesita ganar siempre. Hasta el utilero siente esa exigencia. Es como Boca o River: de un día a otro, pasás del cielo al infierno, quizá por un tiro libre errado. Y estoy convencido de que si Atenas no gana la Liga Nacional, que es lo que más me interesa, o la Liga Sudamericana, yo no seré más el técnico".

-¿Es cierto que no tenés una buena relación con el plantel?

-Me gustaría que se lo preguntés a los jugadores. De mi parte, te digo que la relación es entre muy buena y excelente; sin ningún tipo de problemas, más que los lógicos de cualquier equipo obligado a ganar: una mala cara por un cambio o un protesta por algo que se hizo mal. Si hasta Phil Jackson tiene esos problemas con Shquille O´Neal y Kobe Bryant en los Lakers.

-Los dirigentes no quieren prescindir de ningún jugador nacional para incorporar a Diego Ossela también en la Liga. ¿Qué opinás?

-Que los dirigentes son los que mandan y disponen. Es un riesgo que están corriendo. A ellos les parece una falta de ética echar a alguien para incorporar a Ossela, pero creo que no pasa por allí. Este es un deporte profesional. Cuando se recambia a un extranjero o a un entrenador en la mitad de la temporada, nadie piensa que es una falta de ética. Además, todo el mundo sabe que a Atenas le hace falta un pivote y que Ossela es el mejor del país.

-¿Creés que pronto Ossela jugará también la Liga Nacional?

-Depende de cómo nos vaya. Si seguimos primeros, seguro que no. Igual, yo pienso que con Ossela daríamos un salto de calidad.

-¿Qué análisis haces de Ambassadors, el rival de hoy en la Sudamericana?

-No son ningunos monstruos, pero van mejorando el nivel con el correr del torneo. Ponen mucha presión sobre el balón y defienden muy bien. Sin duda, hoy definiremos el primer puesto del grupo.