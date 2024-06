Facundo Campazzo se lució ante Barcelona y llevó a Real Madrid a la final de la Liga ACB de España

Escuchar

Facundo Campazzo continúa siendo un base determinante y volvió a dejarlo en claro. El base lideró a Real Madrid en el triunfo ante Barcelona por 95 a 92, en el que apareció en un momento clave del partido. Pero no fue una vez, sino dos, porque cuando restaba poco más de un minuto en el tercer punto de las semifinales de la Liga ACB, el argentino convirtió dos bandejas claves para estirar el marcador que terminaron siendo vitales para que el Merengue se convierta en finalista.

Real Madrid venía de ganar los dos primeros juegos de la serie en su casa. Con el 2 a 0 al mejor de cinco juegos, tenía la posibilidad de definir la llave en Barcelona y así lo hizo. En este partido, todo fue con mucha paridad hasta los instantes finales, y allí fue cuando Facundo Campazzo apareció con todo su repertorio para cerrar el duelo con 21 puntos, seis asistencias y +21 de valoración.

Facundo Campazzo volvió a lucirse en el clásico y fue la figura de Real Madrid Europa Press Sports - Europa Press

La primera acción decisiva del argentino llegó a poco más de un minuto para el cierre del partido con el resultado 90 a 90. El base trasladó la pelota hasta la ofensiva y se plantó en el eje de la cancha de frente a su defensor, Tomas Satoransky, penetró hacia el aro con mano zurda, dejándolo en el camino. Luego enfrentó a Willy Hernangómez en la zona pintada, frenó, lo hizo pasar de largo, y definió con una bandeja para poner el partido 92-90 a falta de 54 segundos.

De inmediato, el entrenador del local, Roger Grimau, pidió tiempo muerto previo a la ofensiva fallida de Barcelona. Cuando salieron a buscar el empate, no pudieron concretarlo y Campazzo volvió ser clave en el cierre a falta de 28 segundos, sacándose a tres rivales de su camino a pura habilidad, velocidad e inteligencia.

Los catalanes, casi sin margen de error, salieron a defender bien alto y el argentino volvió a ser tomado por Satoransky. Sin embargo, con un cambio de faja pudo pasarlo. Luego fue Alex Abrines quien llegó para defenderlo, pero Facu también lo eludió. Faltaba uno más. Willy Hernangómez directamente lo vio pasar y Campazzo quedó solo frente al aro, para definir con una bandeja y aumentar a 94-90 a falta de 22 segundos, con la imagen de los tres rivales queriendo sacarle la pelota desde atrás.

NOOOOOOOOO



¡¡¡LOS PASÓ A TODOS!!!



¡¡¡CAMPAZZO EN MODO CLUTCH!!! pic.twitter.com/AVDn9RPyVB — TeamFacu (@TeamFacu7) June 2, 2024

En los segundos restantes todo fue parte del cierre del partido y Real Madrid se quedó con el tercer punto de la serie por 95 a 92. De este, modo se metió en la final de la Liga ACB y el Merengue buscará su título número 37. Todavía no conoce quién será su rival en la definición, pero saldrá del ganador de la serie en la que Murcia le gana 2 a 0 a Unicaja, y que este lunes disputarán el tercer partido.

Facundo Campazzo cerró el partido con una gran planilla y fue la figura. Anotó 21 puntos, con 3/3 en dobles, 2/4 en triples y 9/9 en libres. Además, repartió 6 asistencias y +21 de valoración en 29 minutos disputados. El cordobés, que regresó al equipo de Madrid hace poco menos de un año luego de sus pasos por la NBA en Denver Nuggets y Dallas Mavericks, y en Estrella Roja de Belgrado, buscará ganar su cuarta Liga ACB en el club, tal como lo logró en 2015, 2018 y 2019. Además, en sus tres ciclos en el Merengue, lleva 13 títulos ganados.

En Barcelona hubo presencia de otro basquetbolista argentino. Nicolás Laprovittola, que jugó 28 minutos, convirtió 7 puntos y dio 9 asistencias. Su rendimiento y el de su equipo no alcanzó para, al menos, forzar la semifinal a un cuarto juego. Además, el Blaugrana no podrá defender el trofeo que ganó en la temporada 2022/2023. Vale destacar que Gabriel Deck no forma parte de la alineación de Real Madrid, debido a que sufrió la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha a principios de mayo y todavía le falta mucho para regresar a las canchas.

