Faltó a entrenar, Rodrigo De Paul llegó de sorpresa y ella se volvió viral: “El meme se hizo realidad”

Clara vivió un momento que nunca pensó que le podría llegar a pasar y por el que horas más tarde se convirtió en viral. Es que la joven de 26 años faltó a su práctica de fútbol en Núñez el martes 23 de julio y, justo ese día, Rodrigo De Paul decidió ir al mismo club a jugar.

Al ver que en el grupo de WhatsApp sus compañeras se habían sacado una foto con el bicampeón de la Copa América, la periodista compartió el momento en sus redes sociales y causó todo tipo de reacciones.

Faltó a su entrenamiento y se perdió ver a De Paul (Foto: captura X/@Clari_RM)

“Falté a entrenar y fue De Paul. El meme se hizo realidad”, escribió a través de su cuenta de X @Clari_RM, junto a las imágenes que había recibido del resto del equipo con el futbolista de la selección argentina. Además de los miles de likes que consiguió, el post de Clara se llenó de cientos de comentarios. “Renuncié a un trabajo el lunes pasado y ayer fue De Paul”; “No te puedo creer, cansada del éxito jajaja” y “Si me pasa a mí, yo me muero”, fueron solo algunos de ellos.

La protagonista de la historia abrió un hilo para pedirle al mediocampista que regrese. “Mañana volvé, @rodridepaul”, escribió.

Tras sacarse aquella foto, el Campeón del Mundo jugó un partido informal con unos amigos. En el video que circuló se lo pudo ver con un short de la selección, remera de Campeón de América y zapatillas. Como era de esperar, la cancha se llenó de espectadores en cuestión de segundos.

El nuevo look de Rodrigo de Paul no le gustó a una leyenda del fútbol

Antes del final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, De Paul sorprendió en las redes sociales con un cambio de look: corte de pelo y cabellera rubia. Entre tantas opiniones a favor y en contra de la decisión del mediocampista, un futbolista desaprobó su paso por la peluquería.

Uno de los que le bajó el pulgar fue el delantero francés Antoine Griezmann, compañero del deportista argentino en el equipo español Atlético Madrid.

"Noooooooo", el comentario de Antoine Griezmann tras el cambio de look del siete de la selección argentina Instagram

El delantero francés se refirió al pelo de su colega con un comentario polémico. “Nooooooooooooo”, expresó. Pero este no fue el único comentario negativo u irónico con respecto al renovado estilo, ya que los usuarios no tuvieron inconvenientes en decirle lo que pensaban. “De Paul platinado con el color de Marilyn Monroe”; “De Beckham a Diosito en una sola copa”; “Tenés usar champú, matizador después”; “Ayer me peiné como vos y te teñiste de nuevo”; “El corte, listo, pero, ¡qué necesidad de agua oxigenada!” y “Estás quemando etapas Rodrigo, yo lo sé”, lanzaron algunos, sin filtro.

Leandro Paredes y un look parecido al de Rodrigo de Paul (Foto: Instagram/@leoparedes20)

Otro de los que decidió estrenar un look renovado en aquella final fue Leandro Paredes. El volante de 30 años eligió el mismo tono que su compañero y compartió el resultado a través de su cuenta de Instagram.

