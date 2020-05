El divertido de Alejandro Fantino usando la ropa de su pareja, Coni Mosqueira. 00:50

Alejandro Fantino volvió a ponerle su toque de humor a Instagram esta tarde al publicar un video en sus historias vistiendo una musculosa de su pareja, la modelo Coni Mosqueira , con la excusa de que ya no hay más ropa limpia en la casa donde conviven.

El periodista se filmó en el gimnasio que montó en su casa. En el video le habla a su novia y le dice: "Escuchame Conita, se está complicando porque ya no hay más ropa eh . Yo lavo, junto, todo lo que quieras. Pero.. ya tuve que empezar a usar ropa de los que tenías vos acá abajo en el gimnasio, pero me queda chico, me es incómodo".

Mientras muestra cómo le queda media espalda al descubierto, Fantino sigue hablándole a su pareja y dice: "Pensé que era una musculosa que podía adaptarse a mí pero no, porque eso ahí atrás. es rara, no sé. Te la estoy estirando al pedo, no me cubre nada . Yo sigo usando de tu ropa, no tengo problema, para entrenar uso remeritas, está todo bien. Pero si no decime y lavamos juntos gordita linda, eh, le damos para adelante. Yo voy a lavar ahora, pero nos tenemos que poner de acuerdo porque mirá".

En un guiño a San Vicente , su lugar de origen en la provincia de Santa Fe, comenta luego: "Decí que es acá en el gimnasio porque me llegan a ver mis amigos de mi pueblo y me gastan dos años seguidos Con ". Al final, se dirige a sus seguidores y les pide: "¿Le pueden decir?".

Coni le respondió a Fantino en sus historias compartiendo uno de los fragmentos del video de Fantino al cual le agregó la etiqueta "laundry day" (día de lavado, en inglés).

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira son una de las parejas más activas en las redes, tanto en Instagram como en TikTok. La bahiense suele hacerle chanzas al periodista y luego las publica . Algunas publicaciones se volvieron muy populares, con decenas de miles de vistas.