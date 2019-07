Roger Federer, el favorito del público en la cancha central de Wimbledon Fuente: AP

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019 • 13:41

LONDRES.- Cuando, a fines de junio de 1999, el checo Jiri Novak observó el cuadro principal de Wimbledon y advirtió que su rival de la primera ronda de singles sería un tal Roger Federer, no se preocupó. El efecto fue todo lo contrario: por entonces de 24 años, con seis temporadas como profesional y 59 del ranking, Novak creyó que debutar frente a un joven de 17 años, sería una muy buena oportunidad para avanzar en una superficie que no manejaba con comodidad (inclusive, terminó su carrera con un récord de 17 triunfos y 17 victorias).

Claro que luego de dos horas y ocho minutos de partido, el jugador nacido en Zlín se secó el sudor de la frente y resopló de alivio. Aquel adolescente suizo, que había sido número 1 de los juniors, ocupaba el puesto 103° de la ATP y había recibido una invitación de Wimbledon para participar del main draw, lo arrinconó, lo llevó al límite. Pero Novak terminó imponiéndose por 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4.

Federer volvió a quedar eliminado en la primera rueda de 2000 y 2002 (ante el ruso Yevgeny Kafelnikov y el croata Mario Ancic, respectivamente), y en los cuartos de final de 2001 (frente al británico Tim Henman). Claro que en 2003 ganó el trofeo, al vencer en la final al australiano Mark Philippoussis, y luego llegarían siete copas más en el All England (la última, en 2017). Hoy, a un mes de cumplir 38 años, Federer mira hacia atrás, orgulloso. Y voraz. Por lo pronto, ya avanzó a la segunda ronda del major británico al derrotar al sudafricano Lloyd Harris (22 años y 86° del ranking) por 3-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 1h50m.

Roger Federer debutó en Wimbledon venciendo al sudafricano Lloyd Harris Fuente: AFP

"Yo estaba en el top 100, no había tenido ningún problema para clasificarme para Wimbledon y jugaba contra Roger, que era un junior y había recibido una invitación. Me dije: '¡Qué buen sorteo!'. Yo no era muy bueno en pasto por lo que me dije que tenía una buena oportunidad de ganar un partido. Luego vi que no era malo, pero durante el partido nunca pensé que podría conseguir todo lo que ha conseguido", le contó Novak a la agencia AFP.

El checo alcanzó el número 5 del mundo en 2002 y se retiró, en 2007, con siete títulos individuales (el último, en Basilea 2004, tras superar en la definición a David Nalbandian). La misma sensación que le dejó a Novak el primer partido ante Federer tuvo el argentino Lucas Arnold Ker, quien fue, en Gstaad 1998, el primer contrincante del helvético a nivel ATP. "Nunca pensé que aquel junior se convertiría en leyenda", le dijo Arnold Ker a LA NACION, hace un año.

Lo cierto es que aquel muchacho se convirtió en uno de los mejores de la historia (sino en el mejor) y, para beneficio del deporte, sigue compitiendo. "Me mantuvo nervioso durante un set y medio. Lo ha hecho realmente bien. Estoy feliz de haber vuelto a este estadio", dijo Federer sobre Harris, al salir del Centre Court. Ya son 96 las victorias del suizo en Wimbledon. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el estadounidense Noah Rubin (23 años, 182°) y el británico Jay Clarke (20 años, 169°). A dos décadas de su presentación en el cuadro principal de Wimbledon, sigue escribiendo la historia.