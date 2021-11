Fin del misterio: Rodolfo D’Onofrio reveló qué se dijo con Guillermo Barros Schelotto tras la final en Madrid

Se acerca un nuevo aniversario de aquel 9 de diciembre de 2018, cuando River Plate venció a Boca Juniors en el partido de vuelta en final de la Copa Libertadores, que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Se trata de un recuerdo inolvidable para los hinchas millonarios y de una memoria poco feliz para los xeneizes, cuyo equipo estaba en manos entonces de Guillermo Barros Schelotto.

Además de los goles y las escenas con los festejos, hay una imagen que quedó de aquel encuentro y que hasta la actualidad solo había generado intriga. Allí, el presidente de la institución de Núñez, Rodolfo D’Onofrio, saludaba al DT de Boca mientras éste hablaba con el técnico Marcelo Gallardo y se generaba una conversación entre los tres.

Ahora, años después, el presidente millonario acaba de revelar el diálogo que tuvo con Guillermo luego de consagrarse River campeón de la Copa Libertadores. En una entrevista con Súper Fútbol, en TyC Sports, el dirigente contó la trastienda de su charla.

La charla entre DOnofrio y Guillermo Barros Schelotto tras el partido

“Antes de este día, nos tocó jugar en marzo de 2018 en Mendoza. River venía perdiendo, teníamos la primera final con Boca y ganamos”, empezó Rodolfo y siguió con el relato: “Recuerdo que les ganamos y me encontré con Guillermo adentro del campo de juego”.

Si bien el conjunto xeneize había perdido, le faltaban pocas fechas para salir campeón, por lo que D’Onofrio le dijo a Barros Schelotto: “Guillermo, hoy estás triste pero en pocos días más vas a tener una alegría y esto va a pasar a un recuerdo, el deporte es así”.

“Salieron campeones y lo llamé a Marcelo (Gallardo) pidiéndole el teléfono de Barros Schelotto. Lo llamé a él y lo felicité porque había salido campeón”, rememoró el presidente de River antes de pasar a contar lo que sucedió en la capital española.

Al hacer referencia a la imagen en la que Guillermo conversaba con Gallardo, el dirigente deportivo expresó: “En ese momento, que era un momento duro para él porque acababa de perder con River en Madrid, estaban los dos charlando, me acerqué, porque tengo una relación excelente con los dos, y le dije: ‘Bueno, como ya lo hablamos una vez, todo esto pasa’”.

D'Onofrio habló de la charla que tuvo con Barros Schelotto Soledad Aznarez - Archivo

Entonces, Rodolfo comentó la novedad que Barros Schelotto le compartió en ese diálogo. “Me adelantó que se iba para los Estados Unidos”, señaló y reprodujo sus palabras: “Es muy probable que me vaya a EE.UU., no sé qué opinás”.

“No voy a opinar por el tema de Boca, voy a opinar de tu vida personal. Creo que es un buen paso y un buen camino para el desarrollo profesional y para el de tu familia”, le contestó entonces D’Onofrio y aclaró que su consejo no fue “para que dejara Boca”.

Dos meses después de aquel 9 de diciembre de 2018, Guillermo fue presentado como entrenador de Los Ángeles Galaxy, de la Mayor League Soccer (MLS) y en octubre de este año asumió como técnico de la Selección paraguaya.