Franco Colapinto dio una charla con fans en Las Vegas y tuvo una visita inesperada

Las escuderías de la Fórmula 1 ya están instaladas en los Estados Unidos para lo que será el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana. En este marco, Franco Colapinto visitó un fan zone de Williams Racing para dialogar con sus seguidores y protagonizó un divertido momento.

El pilarense de 21 años dejó atrás el choque en Interlagos y ahora busca sumar puntos en el Gran Premio de Las Vegas, este domingo a la madrugada. En su llegada al país norteamericano se lo vio serio, mientras firmó gorras, fotos y artículos de la máxima categoría; sin embargo, en su última aparición pública retomó su particular carisma e interactuó de la mejor manera con los fans.

Franco Colapinto subiendo al fan zone (Foto/Instagram: @williamsracing)

En la charla, Franco habló de sus expectativas en cuanto a la carrera que se le viene y luego atendió algunas preguntas del público. Una mujer tomó el micrófono y comenzó a hablar; sin embargo, rápidamente, el piloto la interrumpió. “¡Cris! ¡Eh! Él es mi motorista”, dijo y luego pidió disculpas por la falta de respeto.

“Ay, perdón. Tengo TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad)”, agregó entre risas, mientras la persona que le preguntó también se rio del momento y bromeó: “Era re aburrido lo que le decía”. “Él es mi motorista desde que era muy chiquito para que lo vean. El pelado”, explicó Franco, para dar contexto de por qué se distrajo al responder.

Esta no es la primera intervención divertida del piloto de Williams con sus fanáticos. Desde que se anunció que completaría el calendario 2024 para la escudería, no paró de dar la nota con su particular manera de abordar las entrevistas o apariciones públicas.

El fan zone de Williams Racing en Las Vegas (Foto/Instagram: @williamsracing)

Lo que se puede señalar es que el argentino ya está con la cabeza enfocada en la competencia que se viene, luego de convertirse en noticia por una serie de videos que lo mostraron, el pasado fin de semana, en compañía de la actriz María Eugenia ‘La China’ Suárez.

Cabe destacar que este es el anteúltimo Gran Premio del calendario anual de Fórmula 1 y después restarán el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dabi para saber si Max Verstappen, de Red Bull Racing, o Lando Norris, de McLaren, se consagrarán como campeones mundiales.