A cuatro años del gas pimienta, la opinión de cuatro protagonistas fundamentales

Leonardo Ponzio, uno de los más afectados por el gas pimienta de mayo de 2015 Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El 14 de mayo de 2015 quedó marcado para siempre como una de las jornadas más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano. Esa noche, en la Bombonera, un cobarde ataque con gas pimienta a los futbolistas de River en la manga de acceso al campo de juego (antes de disputar el segundo tiempo frente a Boca, por uno de los octavos de final de la Copa Libertadores), terminó con el partido suspendido, el equipo Xeneize descalificado, el Millonario en cuartos de final y como el único sin definición en toda la historia superclásica.

A cuatro años de ese episodio, y más allá de los que la Justicia señaló como culpables del incidente, LA NACIÓN rescata los testimonios de cuatro protagonistas directos. Involucrados en un hecho que marcó un antes y un después en el vínculo entre Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, y que incluso influyó en todo lo que ocurrió antes, durante y después del ataque a piedrazos de hinchas de River al micro de Boca, el 24 de noviembre del año pasado, que terminó con la final de América en Madrid.

En ese momento sentí que si nosotros nos comportábamos de manera diferente, si reaccionábamos de alguna forma, podría haber pasado cualquier cosa Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo , entrenador de River entonces y ahora, analizó en una reciente entrevista con Juan Pablo Varsky: "La situación que vivimos con lo del gas pimienta fue muy grave, muy grave. Acá no se lo dimensionó. Creo que fueron pocos días del hecho en sí, de lo grave que fue. No se lo dimensionó cómo lo que podía haber sido: una tragedia mayor", y detalló: "Parecería que fue un hecho anecdótico, sin importancia en algunos estamentos futbolísticos. En ese momento sentí que si nosotros nos comportábamos de manera diferente, si reaccionábamos de alguna forma, podría haber pasado cualquier cosa. Si no hubiésemos mantenido la calma y perdíamos esa compostura, era para cualquier cosa".

Nunca vamos a saber si el tema del gas pimienta fue político o un tonto. Adentro de la cancha había mucho descontrol. Se dijo que le pedí a Gallardo que cambie a sus jugadores. ¡Una barbaridad! Rodolfo Arruabarrena

En tanto, Rodolfo Arruabarrena, entonces DT de Boca, recordó en 2017: "Si te ponés del lado de River es una cosa, del lado de Boca, otra. Nunca vamos a saber si el tema del gas pimienta fue político o un tonto. Dentro de la cancha había un descontrol, me acuerdo el hombre de la Conmebol. Tuve una reunión durante el problema, adentro: el partido se jugaba y después era otra cosa. Se ha dicho que le pedí a Gallardo que cambiara los jugadores, ¡una barbaridad! Algo que sale del entorno, de los periodistas, no sé de dónde viene."

Yo entré a defender a mis jugadores. Los de Boca, sobre todo el capitán, nos abandonaron. No nos ayudaron a entrar juntos al vestuario. No tuvo la culpa Boca, sino los energúmenos que lo hicieron Rodolfo D'Onofrio

Por su parte, D'Onofrio justificó hace un año su ingreso al campo de juego: "Yo entré a defender a mis jugadores. Los jugadores de Boca, sobre todo el capitán, nos abandonaron. No nos ayudaron a entrar todos juntos al vestuario. No tuvo la culpa Boca, sino los energúmenos que hicieron eso".

Por lo que me contaron, la idea era que cuando los jugadores de River entraran lo hicieran con los ojos lagrimeando, y ahí iba a aparecer el drone con el fantasma. Era una broma, pero salió mal Daniel Angelici

Por último, en marzo de 2017, Angelici detalló en el programa Rabona, por TyC Sports: "Por lo que me contaron, la idea con el gas era que cuando los jugadores de River entraran, lo hicieran con los ojos lagrimeando, y ahí iba a aparecer el drone con el fantasma, pero salió mal. Quisieron hacer una broma que les salió mal y produjo un gran perjuicio deportivo y económico. Se excedieron sin medir las consecuencias".

Cuatro años, cuatro voces protagónicas para recordar una página negra de la historia del fútbol argentino y sudamericano.