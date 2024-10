A qué hora juega Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Este domingo se disputan cuatro partidos de la fecha 17 de la Liga Profesional 2024 y uno de ellos, el último de la jornada, es entre Boca Juniors y Argentinos Juniors en la Bombonera con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El duelo inicia a las 21 y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2023 por el mismo campeonato y ganó el xeneize 1 a 0 como visitante en La Paternal con gol de Miguel Merentiel.

La previa de Boca vs. Argentinos Juniors

Boca vive momentos de tensión, de incertidumbre. La salida de Diego Martínez tras las derrotas sucesivas por la Liga Profesional 2024 frente a Racing (2 a 1), River Plate (1 a 0) y Belgrano de Córdoba (2 a 0) fue la gota que rebasó el vaso. De ahora en más, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme y respaldada por un Consejo de Fútbol cada vez más criticado por los hinchas, debe contratar a un entrenador con carácter y personalidad, características incluso más importantes para la realidad actual del Mundo Boca que lo estrictamente futbolístico.

El apuntado es Fernando Gago, hoy en Chivas de Guadalajara de México y con cláusula de salida. Mientras rumores aseguran que será el próximo DT, el propio exfutbolista desmintió en las últimas horas esa versión y aseguró que nadie del xeneize se contactó con él: “No me contactó nadie, no sé de dónde salió la información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente. Lo digo acá porque se generó muy fuerte y la verdad no ha pasado. Es muy difícil. Lo vuelvo a repetir, no se comunicaron conmigo ni con gente de mi entorno”. En caso de que no se concrete la llegada del exmediocampista, la lista de candidatos es muy extensa: Guillermo Barros Schelotto, Rodolfo Arruabarrena, Fernando Ortiz, Antonio Mohamed, Cristian ‘Kily’ González, Luis Zubeldía, Eduardo Domínguez y Gustavo Quinteros.

Fernando Gago desmintió su llegada a Boca y aseguró que nadie se comunicó con él Simon Barber - Getty Images South America

El conjunto de La Paternal, por su parte, aparece en el 20° puesto con 19 unidades (cinco triunfos, cuatro igualdades y siete derrotas). Viene de igualar 0 a 0 con Atlético Tucumán. Al igual que su rival de turno, necesita sumar puntos para permanecer en la zona de clasificación a competencias internacionales. Actualmente está undécimo en la Tabla Anual con 45 puntos, por lo que se estaría quedando afuera incluso de la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Lautaro Blanco: Kevin Zenón, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Brian Aguirre; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Mariano Herrón.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Román Vega; Alan Rodríguez, Francis Mac Allister, Nicolás Oroz; Alan Lescano; Gastón Verón y José María Herrera. DT: Cristian Zermatten.

La previa de Boca vs. Argentinos Juniors, por la Liga Profesional 2024 Canchallena

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.15 contra los 3.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentinos Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.92.

