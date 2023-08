escuchar

Boca, el campeón defensor de la Copa de la Liga 2022, pone primera en la edición 2023 con el objetivo de iniciarla con el pie derecho y de mostrarse regular y competitivo, a diferencia de lo que le pasó en la reciente Liga Profesional de Fútbol (LPF) que se adjudicó River, en la que rápidamente el xeneize quedó lejos de la pelea por el título. En contrapartida, Platense, buscará asegurar puntos de manera temprana si no quiere pasar por el dolor de cabeza que implica sacar la calculadora para medir los riesgos de la posibilidad del descenso. Desde las 21 se miden en la Bombonera por la fecha 1, con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión en vivo de TNT Sports.

Con el foco puesto en la gran obsesión, la Copa Libertadores, por la cual ya se instaló de cuartos de final (enfrentará a Racing la próxima semana), Boca tratará de utilizar esta fecha no sólo para acumular puntos de entrada sino también para aceitar detalles de funcionamiento de cara a ese compromiso de alta expectativa frente a la Academia que conduce Fernando Gago. No quiere repetir el magro inicio que tuvo en la LPF 2023 y para ello se reforzó con una estrella internacional: Edinson Cavani. El uruguayo, que ya debutó y, de no mediar inconvenientes será titular este viernes, fue una de las cinco incorporaciones junto con Marcelo Saracchi, Ezequiel Bullaude, Lucas Blondel y Lucas Janson.

Valentín Barco fue de lo mejor de Boca en el semestre y le valió el interés de clubes europeos Mauro Alfieri

Por otro lado, los conducidos por Jorge Almirón miran de reojo lo que sucede con Valentín Barco. El joven jugador se tornó clave en las últimas presentaciones y esta semana sonó con fuerza en el mercado, por interés de varios clubes europeos: el más fuerte, el de Brighton de Inglaterra. Si bien el futbolista pretende quedarse un tiempo más vistiendo la camiseta xeneize, la novela está abierta.

El Calamar está en la zona caliente de la tabla de promedios, en la que se ubica en el 26° lugar, por lo que no se puede descuidar en esta Copa de la Liga Profesional. Apenas sumó dos refuerzos: Agustín Ocampo y Mateo Pellegrino, pero tiene como saldo positivo que casi no perdió futbolistas. Necesita sumar puntos desde el comienzo ya que tiene por delante, al igual que el resto de los equipos, 14 partidos para evitar la pérdida de la categoría.

Boca tiene el foco puesto en la Copa Libertadores, pero no puede descuidar la Copa de la Liga PABLO PORCIUNCULA - AFP

Boca Juniors vs. Platense: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Día : Viernes 18 de agosto.

: Viernes 18 de agosto. Hora : 21.

: 21. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Fernando Espinoza.

: Fernando Espinoza. TV: TNT Sports.

En el último enfrentamiento entre Boca y Platense, correspondiente a la fecha 4 de la última (LPF), el xeneize ganó 3 a 1 como local con goles de Nicolás Figal, Miguel Merentiel y Norberto Briasco (Nicolás Servetto anotó el único tanto del Calamar).

El DT calamar Martín Palermo conservó a casi todos sus futbolistas de cara a la Copa de la Liga

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.75 contra los 5.45 que se repagan por un triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

Posibles formaciones

Boca Juniors : Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. Platense: Ramiro Macagno; Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino, Miguel Jacquet, Juan Infante, Raúl Lozano; Iván Rossi, Sasha Marcich, Jerónimo Cacciabue; Nicolás Servetto y Ronaldo Martínez.