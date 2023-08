escuchar

Lionel Messi afronta este sábado su primer partido con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), cuando visite a New York RB en el marco de la fecha 28, con el objetivo prioritario e ineludible de iniciar la remontada del equipo en la competencia, en la que se encuentra en el último puesto de la zona A. El partido comienza a las 20.30 (hora argentina) y se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio para 25.000 espectadores que estará repleto para presenciar el estreno liguero del campeón del mundo en Qatar 2022. Apple TV+ es la única plataforma que transmite el cotejo.

La ‘Pulga’ lleva disputados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville en la final, lo que significó el primer título en la historia del combinado floridano y el 43° en la carrera del astro rosarino, que igualó al brasileño Dani Alves en la cima de la tabla de futbolistas más ganadores de la historia. Además, también por intermedio de los tiros desde el punto penal, la franquicia de Florida avanzó a la definición de la US Open Cup el último miércoles luego de eliminar a Cincinnati.

Inter Miami festeja un gol y celebra la llegada de Lionel Messi, quien ya cambió la historia del club

New York RB vs. Inter Miami: todo lo que hay que saber

Fecha 28 de la MLS 2023.

Día : Sábado 26 de agosto.

: Sábado 26 de agosto. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : Red Bull Arena de Nueva Jersey.

: Red Bull Arena de Nueva Jersey. Árbitro: Allen Chapman.

New York RB vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 28 de la MLS, que se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, está programado para este sábado a las 20.30 (hora argentina) y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, para observar el duelo, también se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos de ese certamen.

Las Garzas acumulan apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas en la vigente MLS. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades conseguidas a lo largo de 22 partidos, una menos que Colorado, el último del Oeste. No gana en el certamen desde hace once partidos, desde el 13 de mayo (2 a 1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del DT Gerardo ´Tata’ Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia miamense.

Inter Miami necesita volver al triunfo en la Major League Soccer para soñar con avanzar de ronda ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, New York RB corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.40 contra los 2.80 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Posibles formaciones

New York RB: Coronel ; Cameron Harper , Andrés Reyes , Sean Nealis , John Tolkin ; Omir Fernández , Daniel Edelman , Dru Yearwood ; Luquinhas , Elias Manoel y Dante Vanzeir .

; Cameron , Andrés , Sean , John ; Omir , Daniel , Dru ; , Elias y Dante . Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi.