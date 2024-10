A qué hora juega Vélez vs. Racing, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Este sábado, desde las 15, Vélez y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín es, quizá, el mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad. El DT Gustavo Quinteros logró imponer su estilo en un club que deambuló por debajo de mitad de tabla en la gran mayoría de los últimos torneos, incluso peleando por no descender. Lidera la tabla de posiciones con 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y tres derrotas. Sin embargo, sufrió un traspié en la última jornada y fue sorprendido por Rosario Central, que lo goleó 3 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Vélez fue sorprendido por Rosario Central y cedió puntos por primera vez en mucho tiempo Marcelo Manera - LA NACION

La Academia, por su parte, no logra encontrar la regularidad que se le exige por la gran cantidad de figuras que integran el plantel. Se ubica séptimo con 25 unidades (siete triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Platense, como local, con goles de Santiago Sosa -R- y Guido Mainero -P-. En el plano local ganó apenas tres de los últimos ocho compromisos: 2 a 1 vs. Boca Juniors, 1 a 0 vs. Newell’s y 2 a 1 vs. Unión de Santa Fe.

Vélez vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 17 de la Liga Profesional 2024-25.

Día : Sábado 5 de octubre.

: Sábado 5 de octubre. Hora : 15.

: 15. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro: Pablo Echavarría.

Vélez vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 15 en Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Vélez recibe a Racing este sábado; el minuto a minuto está disponible en canchallena.com Canchallena

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Vélez corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.15 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.15.

Posibles formaciones

Vélez : Tomás Machiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Jalil Elías, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Matías Pellegrini; y Braian Romero.

: Tomás Machiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Jalil Elías, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Matías Pellegrini; y Braian Romero. Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Santiago Quirós, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero; Roger Martínez y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

