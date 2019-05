Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El mundo Vélez se sintió dolido luego de las declaraciones de Mauro Zárate. El triunfo de Boca por penales en la Bombonera, que puso al conjunto xeneize en las semifinales de la Copa de la Superliga, despertó varias polémicas y entredicho tanto por el desarrollo del partido y las fallas arbitrales, como por los dichos del jugador.

"Pasó el equipo grande", dijo Zárate. Esas cuatro palabras, sumadas a toda la controversia del duelo Vélez-Boca, hizo enojar a los hinchas y a los excompañeros del jugador.

Además de José Luis Chilavert, quien el viernes salió en su cuenta de Twitter contra Zárate, también apareció Fabián Cubero. El capitán del conjunto de Liniers tildó al jugador de caprichoso y egoísta, y señaló estar dolido por la actuación de su ex compañero.

Es uno de los mejores del fútbol argentino, pero no le da. No le da la cabeza. No le da para igualar sus acciones y sus pensamientos con lo que puede dar futbolísticamente Fabián Cubero

"El hincha se equivocó al idolatrar tanto a un jugador como Mauro. Hacé un repaso de lo que hizo Mauro en Vélez y la verdad que la gente lo idolatró más por lo que podía llegar a dar que por lo que dio. No hay que desviarse que futbolísticamete Mauro es uno de los mejores del fútbol argentino, pero la cabeza no le da para igualar sus acciones y sus pensamientos con lo que puede dar futbolísticamente", explicó en diálogo con Fox Sports Radio.

"Hay cosas que no eran necesarias. No hacían falta. El festejo por ahí es un desahogo debido a todo lo que se vivió, pero lo tomo como un chico caprichoso. Viene de una familia a la cual Vélez siempre le ha abierto las puertas", describió. Y añadió: "Siempre fue egoísta. Intenté ayudarlo y lo aconsejé cuando subió a Primera, pero después de las cosas que hizo no me interesa para nada hablar con él."

Cubero fue una persona cercana a Zárate y a su familia. Los conoce desde hace años y apuntó que su círculo íntimo está dolido y apunta a su actitud como egoista, ya que solo pensó en el y en que "lo ovacione la gente de Boca, es capaz de cualquier cosa".

Fabián Cubero y Mauro Zárate cuando eran compañeros en Vélez

Finalmente el jugador del Fortín señaló: "Conozco a los hermanos y la verdad que son totalmente distintos. Por eso me da bronca que exponga tanto a su familia frente a un club que siempre lo acompañó en su crecimiento. El paso más importante que tuvo Mauro en toda su carrera fue la venta que tuvo a Arabia gracias a Vélez. Hay que ser un poco agradecido."