AFA, descensos y reelección de Tapia: preguntas y respuestas sobre la Asamblea que cambiará las reglas del juego

Escuchar

A la espera del fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ), el fútbol argentino se prepara para la Asamblea General Ordinaria de la AFA. La convocatoria es para el jueves 17 a las 16 en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La reelección de Claudio “Chiqui” Tapia, la suspensión de los descensos en la Liga Profesional, el cambio de dirección -de Capital Federal a la provincia de Buenos Aires- y la aprobación del último balance, que arrojó un superávit superior a los $ 12 mil millones, son algunos de los ítems que figuran en el orden del día. A continuación, siete preguntas y siete respuestas sobre un día trascendental para el futuro de la pelota.

1. ¿Qué es la Asamblea y quiénes la integran?

Se trata del órgano supremo de la AFA; su poder legislativo. Está integrado por 46 delegados o asambleístas, de los cuales 22 son de primera (no todos los clubes de la Liga Profesional están representados, quedaron excluidos los seis con menor promedio de la temporada anterior), seis de la Primera Nacional, cinco de la Primera B, tres de la Primera C, dos del Federal A, cinco de las ligas del interior afiliadas al Consejo Federal y tres por los grupos de interés (Círculo de Directivos, exdirectivos, exjugadores, exárbitros y exdirectores técnicos del fútbol argentino, Lorianne Asociación Femenina del Fútbol Argentino y Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa). Así, por más que la máxima categoría se ponga de acuerdo en algún tema, precisa votos del ascenso para aprobarlo. Los 22 representantes de la Liga Profesional no son mayoría.

El día en que el predio que la AFA tiene en Ezeiza pasó a llamarse Lionel Andrés Messi @Argentina

2. ¿Cuáles son las responsabilidades de la Asamblea?

Entre las atribuciones de la Asamblea se encuentran la aprobación y enmienda de estatutos, del reglamento, del código electoral, disciplinario y de ética. Además, el órgano es el responsable de la elección del presidente, los vicepresidentes y de los integrantes del comité ejecutivo. También debe aprobar la memoria y el balance correspondiente al ejercicio contable del último año, validar el presupuesto, admitir, suspender o expulsar a algún miembro y hasta la eventual disolución de la AFA. Según el estatuto, la Asamblea “podrá tomar decisiones válidas sólo cuando esté presente la mayoría absoluta (más del 50%) de los delegados de los miembros con derecho a voto”. Se descuenta que el jueves 17 habrá quórum y que todas las disposiciones adoptadas por el órgano supremo serán válidas .

3. ¿Qué dice el orden del día de la sesión del 17 de octubre?

Las principales decisiones de la Asamblea -que también se encargará de aprobar tanto el último balance como los nuevos códigos, el Disciplinario y el de Ética- se nuclean en los artículos del estatuto que serán modificados. Por un lado, cambia el artículo 1, que habla de la inscripción de la AFA como asociación civil. Se modificarán, como adelantó LA NACION, tanto la filiación -pasará de la IGJ a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires- como la dirección: su domicilio social quedará establecido en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Es decir, en territorio bonaerense. En los dominios de Axel Kicillof, gobernador peronista de buena sintonía con el presidente Tapia.

Claudio Tapia y la Copa del Mundo, en Ezeiza: la imagen se repetirá en la Asamblea del próximo 17, en la que será reelecto por otros cuatro años AFA

El segundo artículo en ser modificado es el 35, que regula la cantidad de mandatos consecutivos que pueden ocupar los integrantes del comité ejecutivo (incluido el presidente). Hasta ahora eran cuatro; a partir del próximo 17 de octubre serán cinco. Por último, el texto con mayores implicancias deportivas que sufrirá modificaciones es el del artículo 93, que regula los descensos y ascensos desde y hacia la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino. El apartado actual que especificaba cómo bajarían los clubes de primera y hablaba de dos descensos por temporada se elimina. Y lo reemplazan cuatro líneas: “Se dejan sin efecto, sólo para la temporada 2024, los dos (2) descensos de la primera división de la Liga Profesional a la Primera Nacional”. Se trata de una modificación transitoria, que será cambiada (otra vez) en el año 2025. ¿Y los ascensos? Se mantienen los dos desde la Primera Nacional, pero el apartado nuevo indica que la Liga Profesional estará integrada a partir del año próximo por 30 equipos.

4. ¿Por qué se reelegirá a Tapia si su mandato caducaba en octubre de 2025?

Otro de los documentos que recibieron los asambleístas de la AFA lleva el título “Motivo por el cual se realiza la elección de autoridades”. Se trata de un archivo PDF de una carilla en el que la AFA explica que Claudio Tapia y su comité ejecutivo actual tenían mandato otorgado por la Asamblea en mayo de 2020 hasta octubre de 2025, pero indican que aquella extensión de tiempo se trató en realidad de un “error involuntario” que busca ser subsanado en esta Asamblea de 2024. En rigor, detrás hay cuestiones políticas: el mar de fondo de la relación AFA-Gobierno catalizó la reelección anticipada de Tapia. No es lo mismo un presidente reelegido por unanimidad y con un mandato de larga duración que un líder débil que deba someterse a los comicios a corto plazo. Lo mismo ocurre con los futbolistas: uno con contrato de varios años es mucho más caro que uno al que se le vence en pocos meses.

“Como es de conocimiento de todos, históricamente, la AFA ha efectuado las designaciones de autoridades en el mes de octubre del año correspondiente a su renovación”, señala el documento enviado por la AFA para justificar la elección de autoridades pese a que a Tapia aún le quedaba un año. Y agrega: “Esta tradición se interrumpió en 2016, debido al proceso de regularización institucional que atravesaba AFA, lo que impidió la elección de autoridades en octubre de ese año. En consecuencia, el acto eleccionario se postergó hasta marzo de 2017, una vez finalizado dicho proceso”. El documento continúa: “El mandato de las autoridades electas el 29 de marzo del 2017, y en virtud de la histórica tradición de AFA de consolidar en una única Asamblea ambos actos, correspondía entenderse por el período de cuatro años con vigencia hasta la próxima elección de autoridades y tratamiento de estados contables a realizarse en octubre del 2020″.

Parte del comité ejecutivo de la AFA, con Claudio Tapia a la cabeza @afa

Pero pasaron cosas, como la pandemia del coronavirus, y entonces la AFA adelantó su acto para mayo de aquel 2020: “En esa ocasión, en virtud de todas estas especiales circunstancias, la Asamblea abordó explícitamente la duración del mandato de las autoridades electas, estableciendo que su mandato vencería en octubre de 2025. No obstante, se incurrió involuntariamente en un error al determinar el plazo de duración de los mandatos, ya que, dado que dichas autoridades debieron comenzar su mandato en octubre de 2020, y de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto, su vigencia debió haberse consignado hasta octubre de 2024. Este error busca ser subsanado en la presente Asamblea”. Así, el mandato del nuevo comité ejecutivo comenzará en la reunión del 17 de octubre y se extenderá hasta la Asamblea Ordinaria de octubre de 2028.

5. ¿Qué puede ocurrir con el fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el reclamo de Talleres de Córdoba?

Roque Vítolo, al frente de la IGJ, debe definir si acepta el pedido de la entidad cordobesa para suspender la Asamblea o si, por el contrario, admite las explicaciones del caso entregadas hace unos días por la AFA. El funcionario, que depende del Ministerio de Justicia -es decir, del Poder Ejecutivo nacional- se expedirá este lunes, ya que el viernes 11 (fecha en la que vencía el plazo original para su fallo) fue feriado. De todas maneras, cerca de Claudio Chiqui Tapia ya tienen la decisión tomada de acudir a la Justicia en caso de que la IGJ suspenda el acto del jueves 17. Para quienes rodean a Tapia, tanto la Asamblea como la reelección del presidente se realizarán “sí o sí” .

Daniel Roque Vítolo, máxima autoridad de la IGJ Ricardo Pristupluk

6. ¿Qué postura tomarán Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata, los únicos dos clubes que, hasta ahora, se mostraron contrarios a la gestión Tapia?

“Hay que esperar la resolución y analizar. La vocación es siempre participar y ser propositivo”, adelantaron desde el club cordobés. En el Pincha, en tanto, anticiparon que tomarán la decisión en una reunión de comisión directiva, antes del 17. Un detalle: el club platense no figura en el nuevo comité ejecutivo, que asumirá una vez concluida la Asamblea. Su representante, Pascual Caiella, fue excluido de la lista. Sí aparece, en cambio, Mariano Cowen, presidente de Gimnasia, el clásico rival de Estudiantes. Cowen es, además, empleado de Axel Kicillof, el gobernador bonarense: tiene a su cargo la administración general del Hipódromo de La Plata .

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba CAT

7. ¿La modificación de los descensos en primera impactará sobre las categorías del ascenso?

No, aunque el rumor es que habrá al menos un descenso menos desde la Primera Nacional y, entonces, sólo bajará el último equipo de cada una de las dos zonas (se eliminaría la promoción en la que se definía el tercer descenso). De todas maneras, esas modificaciones no requieren de la Asamblea, y pueden realizarse en las mesas de cada categoría con la aprobación del comité ejecutivo.