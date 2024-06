Agustín Giay, de San Lorenzo a Palmeiras: firmó un contrato con una cláusula de rescisión de 100.000.000 de dólares

Escuchar

Agustín Giay, lateral derecho argentino, fue presentado este viernes como nuevo jugador de Palmeiras. Firmó un contrato extenso, por cinco temporadas, hasta 2029, y al mismo tiempo, le pusieron una sorpresiva cláusula de rescisión. Hace tiempo que el club brasileño estaba interesado en un futbolista que también había estado en el radar de River. La transferencia se hizo a cambio de 7.500.000 de dólares por el 75% de los derechos federativos.

Giay, lateral derecho que se formó como mediocampista pero que llegó a retrasarse como 4 en una línea de cuatro defensores o como carrilero en línea de 3, se suma así al equipo que dirige un ganador como Abel Ferreira, un admirador de Marcelo Gallardo, y tendrá además como compañeros argentinos a Aníbal Moreno (ex volante central de Racing y Newell’s) y José Manuel López (ex centrodelantero de Lanús).

En su cuenta personal de Instagram, el futbolista que hizo toda su carrera con la camiseta de San Lorenzo se despidió con un emotivo video y un mensaje para los hinchas: “Hasta la próxima, Ciclón. Llegué al club a los 12 años dejando todo atrás porque quería cumplir mi sueño de ser jugador de fútbol. Por un montón de tiempo mi vida fue la pensión de abajo de la popular y aunque hay veces que se hizo difícil siempre tuve en claro lo que venía a buscar. Y por suerte tuve el apoyo de mis amigos y sobre todo de mi familia que me bancó a la distancia e hizo que todo esto sea posible”.

Y agregó: “Soñé un montón de veces como sería jugar en San Lorenzo. Siempre que me tocó jugar dejé todo en cada partido con aciertos y con errores pero jamás me imaginé tanto cariño de los hinchas. voy a estar agradecido siempre. Un agradecimiento enorme también a todos los que formaron parte de este camino: empleados, técnicos y a todos mis compañeros. Fue un orgullo para mí ser parte de este grupo. Gracias, San Lorenzo, por abrirme las puertas de tu casa y ayudarme a cumplir mis sueños. Los voy a llevar siempre en mi corazón”.

Este viernes fue presentado en Palmeiras y Giay afirmó: “Cuando un club tan grande como el Palmeiras se interesa por vos es señal de que estás haciendo las cosas bien. Vine a colaborar con mis compañeros y ganar títulos. Todos los jugadores me recibieron muy bien y me dijeron que si tenía alguna duda me podían ayudar. Estoy muy feliz y motivado”, dijo el jugador de 20 años. Además, se definió a sí mismo, poniendo el foco en la Liga Profesional: “Soy un jugador agresivo, dinámico y rápido, un poco de lo que es el fútbol argentino, que tiene determinación”.

Lo curioso fue que a Giay, que firmó un vínculo contractual hasta junio de 2029, le pusieron una cláusula de rescisión por un valor de 100.000.000 de dólares.

Agustín Giay ante Junior Sornoza, jugador de Independiente del Valle, en un encuentro por la Copa Libertadores 2024 Dolores Ochoa - AP

¿Qué sucedió? ¿Por qué Palmeiras le puso una cláusula de salida tan alta? Es una política del club paulista, que cuando contrata a jóvenes valores les pone un valor de reventa así, bien elevado (un efecto simbólico para que, en caso de que tengan buenos rendimientos no sean fácilmente tentados para irse a Europa), además de firmarles un contrato extenso, en este caso por cinco años, cuando lo que suele ser normal en el fútbol argentino es que los vínculos se sellen por dos o tres temporadas.

Sabe Giay que está llegando a la tierra donde los laterales (tanto derechos como zurdos) son una especialidad. Por lo que tendrá el doble desafío de rendir bien, en un equipo que aspira a ganar la Copa Libertadores. “Soy un jugador agresivo, dinámico y rápido, un poco de lo que es el fútbol argentino, que tiene determinación. Tengo despliegue y sacrificio, dejo todo en la cancha cada vez que juego”.

Se trata de una buena noticia para San Lorenzo, que necesitaba de ingresos para saldar deudas y poder aportarle refuerzos al entrenador Leandro Romagnoli. Además, para esa posición que deja vacante Giay el Ciclón ya tiene asentado a otro futbolista de las inferiores: Nahuel Luján, que tanto en la anterior etapa de Rubén Insua como con el Pipi se ha desempeñado también como marcador central.

“Esta es la primera venta de nuestra gestión y tal como prometimos en campaña, un porcentaje del dinero obtenido (y de todas las ventas a futuro de cada futbolista) será destinado en su momento al fideicomiso para la construcción del estadio en Boedo”, dijo el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, en redes sociales.

“San Lorenzo acordó con Palmeiras la transferencia de Agustín Giay por 7.5 millones de dólares por el 75% del pase. Es una de las ventas más importantes de un jugador surgido de las inferiores en la historia del club. ¡Te deseamos lo mejor, Agus, gracias por tu compromiso y amor por la camiseta!”, se expresó Moretti.

