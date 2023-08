escuchar

El “caso Rubiales” sigue vigente. Y ni siquiera el sorteo de la Champions League resultó ajeno al tema. Allí, sobre el escenario y luego de recibir el premio a la mejor futbolista de la temporada 2022/23 de parte de la UEFA, la española Aitana Bonmatí fue contundente en su opinión sobre el presidente (suspendido) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Más allá de su emoción y alegría por el premio recibido, la flamante campeona del mundo habló en español y con simultánea traducción al inglés: “No están siendo momentos buenos para el fútbol español. No se ha celebrado el Mundial como debería ser y no me gustaría dejar pasar la página”. Y luego, amplió: “Como sociedad, no debemos permitir que haya abusos de poder en las relaciones laborales y faltas de respeto. Estoy con mis compañeras y con Jenni Hermoso”. Acto seguido, agregó: “A todas las mujeres que sufren lo mismo que Jenni, estamos con vosotras”.

Bonmatí, de 25 años, tuvo una temporada de ensueño, tanto a nivel personal como colectivo. Con el Barcelona, levantó la Champions League, la Supercopa de España y la Liga F, todos los títulos posibles salvo la Copa de la Reina. Además, fue nombrada MVP de la máxima competición europea y con el seleccionado español fue una de las grandes protagonistas para lograr el primer Mundial del país ibérico. En suelo oceánico también recibió el premio a la mejor jugadora del torneo.

La española Aitana Bonmatí hizo un fuerte discurso contra Luis Rubiales, durante el acto en el que recibió de la UEFA el premio a la Mejor Fútbolista de la temporada; junto a ella, el noruego Erling Haaland NICOLAS TUCAT - AFP

Bonmatí superó en la votación a mejor jugadora a su compatriota Olga Carmona y a la australiana Sam Kerr. Con este galardón se convirtió en la segunda española en lograr este premio, después de que en las anteriores dos temporadas lo recibiera su compañera Alexia Putellas.

La cronología del escándalo

En apenas seis días, España pasó de uno de sus momentos más gloriosos en el fútbol a un bochorno mundial y un futuro más incierto que nunca. En cuestión de días desde que la selección ibérica se consagró campeona del Mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se convirtió en el foco de la polémica tras el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento, se rehusó a dejar su cargo, desestimó el incidente y provocó que 81 futbolistas, incluyendo las 23 que conformaron el plantel mundialista, renunciaran al equipo hasta que haya cambios en la dirigencia. En el medio hubo un sinfín de dichos y contradichos, pedidos de perdón que no fueron tales y un escándalo que no parece tener solución a la vista.

El origen de la controversia se gestó en el mismo momento de gloria de las futbolistas, mientras iban a buscar sus medallas por vencer a Inglaterra por 1-0 en la definición en Sydney. Rubiales, que anteriormente había sido captado por las cámaras televisivas tomándose la ingle para festejar el campeonato, mantuvo su efusividad sobre la tarima, y cuando pasó Hermoso la recibió con un fuerte abrazo y un “pico” mientras agarraba su cabeza con ambas manos. Horas después, la volante se expresó en una transmisión de Instagram desde el vestuario de las campeonas. Tanto sus compañeras como el chat de su cuenta le consultaron por el incidente, que en aquel momento ya había comenzado a trascender en las redes sociales, y posteriormente vio el video de la acción de nuevo. Su respuesta ya daba a entender que no estuvo de acuerdo con el gesto, pero que no tuvo demasiado margen de maniobra para evitarlo: “No me ha gustado, ¿pero qué hago yo?”.

Rubiales entró rápidamente al vestidor para dar a entender que la relación entre ambos seguía siendo amable, y la RFEF envió un comunicado firmado por Hermoso ratificando que no pasaría a mayores: “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”. Sin embargo, cuando la imagen comenzó a dar la vuelta al mundo se comenzó a gestar el repudio generalizado por el gesto, algo que se acrecentó por un pedido de disculpas públicas del mandamás al día siguiente, apuntado “a los que se sienten ofendidos” y porque “no quedó otra”. Su opositor más acérrimo resultó ser el mismísimo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas no han sido suficientes. No son adecuadas. Tiene que seguir dando pasos el señor Rubiales”, apuntó cuando recibió a las jugadoras en la Moncloa.

El verdadero escándalo no se desataría hasta el martes 22, a partir de que el medio digital Relevo revelara que aquellas declaraciones atribuidas a la jugadora que publicó la RFEF no eran de ella, y que tanto Rubiales como el entrenador Jorge Vilda presionaron sin éxito para que Hermoso apareciera en video junto al presidente para apaciguar la tensión. A partir de ahí, la presión social escaló de manera masiva, y el poder político español comenzó a trabajar en la destitución del exfutbolista. Por su parte, Hermoso se limitó a comunicar el miércoles que exigiría acciones legales para esclarecer lo ocurrido: “Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”.

Cuando se creía que el dirigente renunciaría a su cargo el viernes de la semana pasada, Luis Rubiales no dio un paso atrás en un viernes agitado en el que rechazó los cuestionamientos y repartió todo tipo de acusaciones al grito de “no voy a dimitir”. Sin embargo, desde distintos sectores comenzaron a acorralarlo. En las horas siguientes se dio un paso trascendente en el camino al destierro deportivo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a raíz de su escandaloso comportamiento luego de la consagración de la selección femenina ibérica en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Fue la FIFA quien dio la primera estocada: este sábado, el organismo rector anunció la suspensión “con carácter provisional”, en principio por un período de noventa días, del hombre fuerte del fútbol español. Unas horas después de la decisión, la RFEF emitió un comunicado en el que anunció a Pedro Rocha, uno de sus hombres más cercanos, como presidente provisorio de la Federación.

