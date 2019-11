Fantino condenó a Riquelme por postularse como vicepresidente Fuente: Archivo

El relator y conductor televisivo Alejandro Fantino criticó en duros términos la decisión de Juan Román Riquelme de sumarse a la lista opositora que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini para las próximas elecciones presidenciales del Club Atlético Boca Juniors del domingo 8 de diciembre.

Fantino condenó a Riquelme por postularse con Ameal 28:22

Fantino dijo que "Riquelme arregló con el peor presidente de la historia de Boca", que su decisión "fue letal" y que "jugar así no es gratis". Además, lo acusó de "clavarles una estaca a aquellos a los que le había pedido que se juntarán", y lanzó una advertencia, que sonó como una amenaza: "No se la van a dejar pasar así nomás. El mundo político en Boca es mucho más que un club de fútbol".

La jugada del máximo ídolo xeneize de los últimos veinte años levantó un terremoto político en la interna de Boca y dejó a contrapierna a más de uno, principalmente al oficialismo, cuando faltaban solo 8 horas para el cierre de listas, con un "timing" propio de sus grandes jugadas dentro del campo de juego.

"Riquelme arregló con el peor presidente de la historia de Boca, lo sé porque lo viví desde adentro. No clasificó a la Copa Libertadores y tuvo un muy mal desempeño futbolístico. Boca quemó hasta a Bianchi en la época de Ameal, me sorprende muchísimo realmente", criticó el conductor durante su editorial del programa Fantino 910 por Radio La Red.

"Creo que jugar así, como se dice en el barrio, no es gratis. Algo raro pasó en la política de Boca como para que Román jugara como jugó a minutos del final y sin darle la chance a nadie a que reaccione", sostuvo. "Muchos creen que fue premeditado lo de Riquelme y los más enojados creen que fue un plan trazado desde hace un tiempo. Es libre de hacer lo que hizo, como el mejor jugador de la historia que es y porque la gente lo ama, pero llama la atención porque estuvo una semana pidiendo unidad en el club", y luego "aseguró que si no había unidad, él no jugaba, eso interpreté yo".

"La decisión fue letal porque, como si hubiese sido un plan trazado, la tomó ocho horas antes de que cierren las listas, sin darle ninguna chance de reacción a los que él había pedido juntar", se sorprendió Fantino en su editorial, y aprovechó para salpimentar la situación: "Yo si soy el Tano Beraldi (el otro candidato opositor), lo voy a buscar a Riquelme, porque lo lastimó políticamente".

"En las próximas horas, van a pasar cosas muy fuertes que van a sacudir al mundo Boca" dijo Fantino, porque fue como "clavarles una estaca a aquellos a los que le había pedido que se juntarán".

"Es lo que le faltaba a Boca para tener un año pésimo, es esta lucha intestina. Esto me parece que se va a llevar puesto a más de uno. Creo que Román no tomó conciencia de lo que es esta liga", cuestionó.

"Hace cuatro años y pico que Román no pisa el club y creyó que iba a hacer el Topo Gigio y se lo iban a festejar, o las remeras de Salvestrini botón... Pero no se la van a dejar pasar así nomás. El mundo político en Boca es mucho más que un club de fútbol".

Riquelme confirmó ayer su participación en la política boquense sumándose a la lista de Ameal-Pergolini como vicepresidente segundo. La fórmula, de acuerdo con las encuestas, es la que más chances tiene para desbancar al oficialismo.

La palabra de Román Riquelme

"Mi postura es ayudar al club. El día que perdimos en Madrid, mi hijo me pidió que volviera. Después de ese día que salí a hablar, se comunicaron conmigo Ameal y el oficialismo, a quienes les agradezco por intentar convencerme. Pero tomé la decisión de formar parte de la lista en la que están Ameal y Pergolini. Creo que así tengo posibilidades de volver a mi casa", declaró ayer Riquelme.

Los socios de Boca podrán elegir entre tres listas, una oficialista y dos opositoras. Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi integran la fórmula que responde al actual presidente de Boca, Daniel Angelici. José Beraldi y Rodolfo Ferrari, son la segunda alternativa, y Ameal-Pergolini, la tercera, con el agregado de tener detrás el peso del jugador más querido e influyente de los últimos tiempos.