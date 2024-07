Alejandro Garnacho cumple 20 años: el crack que tuvo su bautismo con los campeones del mundo

Escuchar

MIAMI, (enviado especial).- La convocatoria de Lionel Scaloni para esta Copa América generó diferentes sensaciones. De sorpresa, cuando dejó afuera de la primera lista a Paulo Dybala, un campeón del mundo. Pero también provocó fuerte expectativa con la inclusión de los juveniles Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. Los dos son parte del futuro de una selección campeona del mundo que tiene una base juvenil y otra que empieza a despedirse; Ángel Di María será el primero, aquí en EE.UU. Por eso la renovación se impone para un plantel que se acostumbró a ganar y para un cuerpo técnico que quiere seguir dando la talla.

El delantero del poderoso Manchester United es uno de los que más atención genera entre los “europibes”. Esa generación de futbolistas que se criaron en Europa y el corazón los llevó a optar por la celeste y blanca. Historias inspiradas en la del gran capitán de esta generación, que llegó a Barcelona con 13 años y rechazó los ofrecimientos reiterados de la selección española. Podrán decir que Messi se crió en Europa. Pero su acento rosarino, casi sin eses, sigue en perfecto estado.

Garnacho compartió el ataque junto a Di María y Lautaro Martínez, autor de los dos goles frente a Perú LA NACION/Anibal Greco

El cuerpo técnico tiene grandes expectativas en Garnacho. En la conferencia de prensa del viernes, Walter Samuel dijo que él junto a Carboni, que juega en Italia, se ganaron la convocatoria. “Tenemos mucha ilusión en ellos, tienen un nivel muy alto”.

En la planilla de Conmebol para el partido que la Argentina venció Perú el número 17 lo llevó Garnacho Ferreyra. Garnacho por su padre, Alex, Ferreyra por su mamá, Patricia. Él es español. Ella, argentina, de Córdoba. La pareja se estableció en Madrid y tuvieron dos hijos: Alejandro, el mayor, y Rober, el más chico. Cuando Scaloni lo incluyó en la lista para esta Copa América, Patricia escribió: “Cuidado con los sueños, ¡que a veces se cumplen! Esa camiseta, mi vida, te da la luz. Te amo infinito”.

Alejandro inició su carrera en las infantiles del Getafe, club de las afueras de la capital española. Su talento hizo que pasara luego a las inferiores del Atlético de Madrid. Ya desde chico, un captador de talentos del United detectó al flaco y diestro que jugaba de delantero. Con 16 años, el club inglés le ofreció a la familia Garnacho contrato para el adolescente y una vida para todos Manchester. Así empezó la carrera el madrileño-argentino en uno de los clubes más poderosos del mundo. Allí lo comparan con uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo.

Garnacho es una de las figuras del poderoso Manchester United PAUL ELLIS - AFP

Por el lugar de nacimiento Garnacho fue convocado para representar a selección de España Sub 18 en tres amistosos. Las reglas de la FIFA, y la poca insistencia de los españoles, le permitieron a la AFA ir por la joyita del United. Fue convocado por primera vez a la selección mayor para los amistosos de junio de 2023, ante Australia e Indonesia. También estuvo en las dos ventanas siguientes de eliminatorias, aunque solo jugó 5 minutos.

Este año tuvo participación en la primera serie de partidos, en marzo. Jugó el segundo tiempo contra El Salvador y fue titular por primera vez ante Costa Rica.

El sábado a la noche le quedará grabado por siempre. En el Hard Stadium de Miami ingresó de titular en un partido de copa. Se mostró movedizo y hasta tuvo un par de tiros al arco que se fueron desviados. No le pesó la camiseta de los campeones. Fue reemplazado en el segundo tiempo, pero eso servirá para la estadística.

Cumpleaños con la selección

Hoy festeja 20 años en la concentración. Es el primero que celebra con los compañeros de la mayor. Su regalo ya lo tuvo por anticipado.

La figura del delantero de los Diablos rojos de Inglaterra atrapa no solo por su nivel futbolístico sino por su perfil. Tatuajes, pelo teñido de rubio y una fuerte personalidad que cautiva a los medios que siguen a los futbolistas de elite de la Premier League. Cristiano Ronaldo es uno de los grandes ídolos de la era moderna del United. Alejandro llegó a compartir vestuario con el portugués, quien durante muchos años rivalizó con Lionel Messi en la liga española. Incluso el entrador de Manchester United, el neerlandés Erik ten Hag, lo comparó: “A los hinchas les gustan los jugadores que dan espectáculo y Garnacho lo hizo. Parece Cristiano Ronaldo de joven. Me impresionó porque la mayoría de los extremos siempre apuestan por un camino y él no, es impredecible, tiene futuro”.

El joven madrileño está en pareja desde hace unos años con una infuencer española llamada Eva García. A los 19 años Garnacho fue papá de Enzo. A los dos les gusta mostrar su vida en familia a través de las redes.

Alejandro Garnacho con su pareja, Eva García, y el pequeño Enzo

En el día libre de la selección, la pareja compartió este domingo en Miami una cena romántica para celebrar el cumpleaños número 20 del delantero. “feliz cumpleaños al amor de mi vida, al padre de mi hijo, a mi compañero de vida y a mi mejor amigo. Me siento la persona más afortunada del mundo por poder verte cumplir todos tus sueños a mi lado. Gracias por ser mi mayor apoyo y siempre apostar por mí, por nosotros. Te amamos infinito papi, por y para siempre!”, escribió ella.

Así le respondió el “europibe”. “Muchas Gracias mi amor! Por estar siempre a mi lado hasta a veces más de lo que merezco. Sois mi vida tú y Enzo no sé qué haría sin vosotros, os amo!”.