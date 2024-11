Alejandro Garnacho se sumó a la goleada de Manchester United ante Leicester con una perla de derecha y se sacó el fastidio

Lo incomoda haber quedado dentro de la rotación de Ruud van Nistelrooy y tener que estar en el banco de los suplentes. Pero esperó su momento y, cuando le dieron la chance, demostró por qué es uno de los delanteros más picantes de la Premier League. Manchester United lo disfruta y en el Old Trafford retumbó su nombre con furia, después de su perla en la goleada sobre Leicester por 3-0. Alejandro Garnacho, el atacante de la selección argentina, sacó un derechazo perfecto que voló por encima del gigante Mads Hermansen y, con un gesto de fastidio más que de satisfacción por semejante golazo, pareció mandarle un mensaje a su DT neerlandés.

En la 11° fecha de la Premier League, Manchester United recuperó su imagen con esta goleada se metió en puestos de Copas. También enseñó que puede ser un equipo serio para pelear, aunque esté a 10 puntos de la cima, por ahora en poder de Liverpool, que suma 28 unidades. Y en este contexto, Garnacho le dejó en claro a Van Nistelrooy, el DT interino, que debía estar desde el arranque y además le “avisó” al entrenador portugués, Ruben Amorim, que debe tenerlo como una de sus principales armas ofensivas.

El delantero hacido en España, que juega en la selección argentina, estuvo en el campo apenas 30 minutos, en el segundo tiempo, y en cada arranque estuvo dispuesto a enviar una señal. Y cuando se le presentó la chance, después de una asistencia de Bruno Fernandes, el autor de los dos primeros goles del United, Garnacho acomodó con la derecha la pelota y desde afuera del área grande buscó el segundo con un efecto preciso y superó la resistencia de Hermansen.

Con este tanto, Garnacho sumó su tercer tanto en la temporada, ya acumula 13 en la Premier League y en total suma 23 con la camiseta de Manchester United. Según The Athletic, Garnacho se encuentra entre los mejores de la Premier en términos de disparos efectuados en esta temporada, ubicándose en el top cinco con un promedio de 3.83 por cada 90 minutos. Sólo estrellas como Erling Haaland, Antoine Semenyo, Eberechi Eze y Rodrigo Muniz efectuaron más disparos que Garnacho.

En contraste, el delantero principal de United, Rasmus Hojlund, tiene un pobre promedio de sólo 1.05 disparos por cada 90 minutos, y otros delanteros destacados como Marcus Rashford y Amad Diallo están produciendo cifras más bajas, con promedios de 0.89 y 1.15 respectivamente, según FootyStats.

Es un momento extraño para Garnacho, por eso es que además se lo vio incómodo en el festejo de su gol ante Leicester, Es que en la previa del partido entre Manchester United y PAOK por la cuarta fecha de la Europa League, mantuvo un tenso cruce con un simpatizante de los Diablos Rojos. Tras arribar junto al resto del plantel a Old Trafford, el joven de 20 años descendió del ómnibus y, antes de ingresar en el estadio, se acercó amablemente a un pequeño grupo de hinchas para sacarse fotos y firmar autógrafos. Allí recibió el reclamo de un hombre y no lo dejó pasar.

“[Alejando] Garnacho, tenés que pasar mejor la pelota hoy, ¿sí? Pasala mejor hoy, meté un gol. Y por favor, trabajá en tu primer toque también”, le aconsejó el hincha -conocido como Planetfaz en redes sociales- al jugador de la selección argentina mientras transmitía en vivo desde su celular. Tras escuchar esas palabras, a Garnacho se le borró la sonrisa de la cara. Y una vez que terminó de interactuar con otros fanáticos, se dio vuelta, miró a la cámara y le respondió: “¿Por qué no jugás vos, hombre?”.

Este tanto de Garnacho, además, le permite arrancar con el pie derecho el ciclo de Amorim, que se iniciará este lunes, y las palabras en los últimos días del delantero permiten comprender por qué es un atacante voraz: “Se puede tener un partido mejor o peor, tanto individual como en equipo, pero la verdad es que a mí me han gustado esos escenarios, los partidos grandes. Como las finales en Wembley, sean partidos en casa o fuera. Los partidos que me gusta jugar de verdad son contra clubes grandes. Estoy siempre preparado y quiero hacer lo mejor posible”.

Y en el sitio oficial de Manchester United, ofreció una entrevista en la que dejó claro qué tipo de personalidad lo define como futbolista: Ampliando el espectro de su carrera, con sus altibajos, Garnacho habló de su ADN como futbolista: “Siempre me ha gustado ser un jugador diferente y atrevido. Intentarlo. Y si la pierdo volver a intentar, nunca rendirme. Me gusta ser ese tipo de futbolista y en el futuro poder mejorar y llevar a más mi potencial”. Y enfatizó: “Desde pequeño fui una persona así. Para todo, no solo para el fútbol. Nunca le tuve miedo a nada ni me he puesto nervioso. Puedo jugar mal, puedo jugar mejor, pero nunca me puse nervioso. Y eso es un punto a favor a la hora de rendir”.

