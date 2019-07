Sabella, a diez años de la hazaña en Belo Horizonte Crédito: @EdelpOficial

Alejandro Sabella siempre es una voz autorizada para hablar del fútbol argentino. Se cumplieron diez años de la Copa Libertadores conquistada con Estudiantes en la final ante Cruzeiro, en Belo Horizonte. Y Pachorra dijo: "¿Qué recuerdo de esa final? Más el segundo partido, donde ganamos. Aparte porque arrancamos perdiendo y dimos vuelta un resultado nada menos que en Brasil. Después del partido que le ganamos por grupos 4-0 nos juntamos con el plantel y dijimos ojalá que no nos vuelva a tocar Cruzeiro. Era dificilísimo. No quería volver a jugar con Cruzeiro".

"Yo era conservador (siguió recordando Sabella en declaraciones al programa No Todo Pasa, por TyC Sports) con respecto a las expectativas antes de jugar ese partido, pero los jugadores estaban convencidos de que íbamos a ganar. Y siempre hay como señales... A la llegada del Mineirao, nunca viví lo que viví en ese micro. Faltaban 30 metros para entrar y el micro se movía de una manera impresionante. ¡Van a romper los vidrios!, decía yo. Eran gritos de adentro hacia afuera, que salían de la emoción de los jugadores. Y los hinchas de Cruzeiro que estaban afuera no sé si se asustaron pero decían: "¡Estos vienen a ganar!" Esas fueron señales que me dio el equipo".

"Cuando ellos nos hicieron el gol el equipo de Estudiantes mantuvo la calma. Y eso fue clave. La experiencia y la inteligencia que tenía este grupo de jugadores", agregó.

Sobre Juan Sebastián Verón, actual presidente de la entidad platense, opinó: "Verón es un sinónimo de Estudiantes. Primero el padre y después es hijo. Para Juan sería el broche de oro la inauguración del estadio, todo lo que se inculca en el club. Ha sido un extraordinario jugador y como presidente tuvo una tarea dura, lo está logrando con la terminación del estadio. Obvio que los títulos son importantes para un club y es lo que realimenta el espíritu, el ADN pincha y la mística. Pero lo del estadio también es importante. Toda la gente de Estudiantes tiene esa misión, esa tarea de seguir inculcando lo que es Estudiantes, hacer crecer cada vez más al club y que cada vez haya más hinchas".

Alejandro Sabella 2009 Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

Como entrenador de la selección argentina llegó a la final del Mundial de Brasil en 2014 ante Alemania. Le preguntaron por el actual momento del equipo y el entrenador Lionel Scaloni y opinó: "Es muy difícil para mí hablar de la selección porque soy DT y porque no tengo los elementos para opinar sobre Scaloni. Sí puedo decir que el equipo mejoró mucho en la Copa América. Tuvo un arranque y después mejoró más, contra Brasil -que era el candidato- hizo un excelente partido. El equipo mejoró y les vi cosas que marcaban que los jugadores estaban bien y que el técnico fue mejorando el equipo. Datos que dan esperanza, aunque con mucha cautela porque estamos en una etapa de renovación y recambio. Yo crecí escuchando que éramos los mejores del mundo y no lo éramos. Hasta que un día se dio, pero llevó su tiempo. Ahora hay que tener paciencia y tener un trabajo a corto y largo plazo. Hay que tener una visión superadora".