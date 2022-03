Alejo Binaghi: la historia del goleador que pasó de la primera C a ser el MVP de la liga universitaria de fútbol en Estados Unidos

Cuando Alejo Binaghi tomó la decisión de viajar a Estados Unidos en plan de estudios solo tenía una cosa en mente: además de recibirse en la carrera de Administración de Empresas, su ferviente deseo era triunfar en el fútbol universitario. Pero no en el tradicional de esas tierras, el americano, sino en el “soccer”. Quizás a simple rasgos no suene como un plan ambicioso, pero en poco tiempo lo logró, y aun hoy busca superarse. A los 25 años, ha conseguido grandes logros para el equipo de la University of Mobile y se ganado su renombre al punto de ser nombrado como el jugador del año (MVP) en el campeonato 2021 de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA).

Esta liga universitaria e interdisciplinaria ha visto nacer a muchas estrellas en varios deportes a nivel internacional como Scottie Pippen y Dennis Rodman de la época dorada de los Chicago Bulls; Steven Lenhart, que actualmente juega en San Jose Earthquakes de la Major League Soccer; o el corredor Bryan Clay, medallista en los juegos olímpicos de Atenas 2004.

Alejo Binaghi en acción con la camiseta de los Rams

La NAIA se creó originalmente para reunir a universidades que tuvieran programas de básquetbol, pero expandió a otros deportes. A diferencia de la NCAA, la entidad que reúne 1281 universidades estadounidenses (y también a las más prestigiosas), la NAIA acepta universidades extranjeras, y tiene 287 instituciones. Pero, ¿Cómo fue que un argentino que jugaba en la primera C llegó a ese mundo?

En el 2021 Binaghi obtuvo el "botín de oro" y se llevó el premio como jugador del año de NAIA

“Me fui de la Argentina porque mi sueño siempre fue jugar al fútbol de manera profesional y la oferta que recibí desde la universidad era muy difícil de rechazar. Sinceramente, lo que más se extraña de Argentina son las relaciones humanas que formé durante 20 años, como la familia y mis amigos. Sin embargo, tomé la decisión de venir acá, porque sentía que esta experiencia me iba a hacer crecer tanto en lo personal como en lo profesional”, comentó el futbolista universitario, en conversación con LA NACION.

Y así fue. En la temporada 2021, Binaghi fue titular en 21 de 22 partidos para Mobile, anotó 24 goles de 78 tiros al arco realizados y agregó seis asistencias para lograr un total de 54 puntos en el ranking con el que se premia al mejor atacante. A nivel nacional, fue segundo en cantidad de goles anotados y primero en total de puntos en la NAIA. Lideró a los “Rams” durante toda la temporada en su último año con Mobile, recibió varios premios de la conferencia para acompañar sus honores nacionales como el Jugador del Año y el Botín de Oro.

Alejo Binaghi

Binaghi vive desde 2018 en Mobile, al sur de los Estados Unidos, en el estado de Alabama, sobre las costas del Golfo de México. Probablemente no sea una de esas ciudades “clásicas” donde uno piensa en irse desde la Argentina a probar suerte. No es cosmopolita, para nada, pero si es muy pintoresca y multicultural, como toda ciudad sureña, con sus bares que explotan de sudor con eternas melodías de blues y ritmos de Jazz.

Tiene un hermano menor, Juan, y proviene de de una familia tipo de Pilar. Su madre, Fabiana, fue maestra durante 30 años y actualmente junto con el padre, Gustavo, manejan una institución de enseñanza inicial. “Fui al Colegio Santa Maria de Pilar toda mi infancia y en el último año de colegio tuve la oportunidad de probar suerte con el fútbol. Toda mi vida jugué de 9, porque me gustaba hacer goles pero también he jugado de 5, aunque no me gustaba mucho correr”, recuerda entre risas.

Alejo Binaghi, con la camiseta de Real Pilar, el último equipo en el que juegó en el país antes de emprender la aventura en los Estados Unidos @alejobinaghi

Luego comenzó a jugar en las inferiores de All Boys, donde comenzó a experimentar lo que era el ambiente del fútbol y terminó de forjar su personalidad, que lo ayudó a experimentar lo que aún hoy está viviendo. Más adelante jugaría en Fénix, en la C. “Ahí pude asentarme como futbolista, consiguiendo el rodaje que necesitaba y haciendo goles. Además, este club me dejó dos grandes amistades que hoy en día son parte de mi círculo más íntimo, y eso para mi es lo más gratificante de las experiencias”. Seguido de eso, tendría un paso agridulce por el club Real Pilar, con un rendimiento un tanto pendular. Fue ahí donde decidió cambiar de destino.

“Me fui de la Argentina porque sentía que con mi trabajo de futbolista y mi carrera universitaria no podía lograr la independencia que quería tener. Además soy muy curioso sobre otras culturas y creo que el hecho de viajar a otro país lo ayuda a uno a crecer y a capacitarse. Desde la universidad se contactaron conmigo mediante un conocido que jugaba en el equipo de fútbol que le había mostrado unos videos míos al entrenador. La oferta era muy concreta y creo que cualquiera la hubiese aceptado. Solo había que tener el valor para dar el primer paso”, comenta Binaghi.

Lo que University of Mobile le ofrecía era una beca completa para terminar sus estudios y jugar al fútbol hasta su graduación. Es decir, pagaba sus gastos, seguro médico, vivienda y comida. “Toda mi vida les estaré agradecido por haber confiado en mí y por darme esta oportunidad que se la recomiendo a cualquier persona”, reflexiona.

Pronto comenzaron a llegar los logros. “En lo grupal, obtuve dos campeonatos con mi universidad. En 2019 y 2021 salimos campeones de la conferencia y en 2021 fuimos subcampeones del torneo nacional. En cuanto a lo individual, el premio más destacado es el del año pasado, cuando fui nombrado el Jugador del Año (MVP) a nivel nacional y también en mi conferencia. A su vez, recibí el Golden Boot (goleador) de mi conferencia y del país e integré ambos equipos ideales, tanto de mi conferencia (First-Team Conference) como la del país (First-Team All American)”

Además Binaghi fue nombrado más de 10 veces jugador de la semana en su conferencia y una vez a nivel nacional. En 2021 también integró el 11 ideal de estudiantes y atletas con gran rendimiento deportivo pero con un nivel académico superlativo superando el 9 de promedio general en sus clases. Siguiendo con lo académico, los cuatro años que formó parte de la universidad como estudiante-atleta recibió el premio de “All-Academic” otorgado a los alumnos con promedio igual o mayor a 9 en su año escolar.

Alejo Binaghi

Ahora su proyecto se volvió ambicioso. Su idea es “ser futbolista profesional y firmar un contrato”, comenta Binaghi quien actualmente se encuentra realizando una prueba con el club Tormenta FC de la USL League 1 (la tercera división de fútbol en Estados Unidos). “En las próximas semanas tendré algo más concreto sobre eso. Igualmente sigo evaluando otras propuestas, pero me gustaría seguir mi carrera en los Estados Unidos, ya que me adapté al país y soy feliz acá.”

Además, Alejo continúa haciendo una maestría de manera online, que espera terminar el año próximo. “Lo más gratificante de esta experiencia es tener la posibilidad de poder competir a un nivel alto como atleta, pero también de capacitarme en lo académico para tener un abanico de posibilidades a futuro”, reflexiona.

Consultado por su familia, que se encuentra en la lejanía, no duda en contestar. “Desde chico me inculcaron valores como el respeto, el sacrificio y la perseverancia en lo que quiera hacer, siempre que esto incluya la educación para formarme como persona y como profesional. Son un orgullo para mi y los quiero muchísimo”.