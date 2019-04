Gustavo Alfaro. El entrenador se cansó de las críticas Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Una noche, se hartó. Y en buenos términos, Gustavo Alfaro plantó bandera tras la victoria de Boca frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

Siempre me van a criticar. Si pongo a Tevez, porque pongo a Tevez. Si pongo a Zarate, porque pongo a Zárate. Si te dejás guiar por la crítica, no tendrías identidad para resolver. Gustavo Alfaro, DT de Boca

"Si te dejás guiar por la crítica, no tendrías identidad para resolver. Jugué doble y triple competencia. Tengo 25 años de entrenador. Convivo con los jugadores. Veo más a los jugadores que a mi familia. Sé quién está bien y quién está mal. Si pongo a Tevez, porque pongo a Tevez. Si pongo a Zarate, porque pongo a Zárate. Y si no, que pongo a Reynoso. Siempre me van a criticar. Mis convicciones están firmes. A los únicos que tengo que convecer es a mis jugadores. Y ellos están convencidos. Estamos con cuatro objetivos diferentes y es imposible hacerlo con 11 jugadores. Son decisiones mías para preservar. Lo importante que Boca tenía que dar una demostración para adentro, que todos están dispuestos a salvar al equipo y rendir por la causa en el momento que la necesitamos y para dar una señal a todo el mundo de que Boca esta de pie".

El entrenador de Boca se fastidió ante la consulta relacionada con el por qué de la inclusión de suplentes. Y por eso sintió la necesidad de explicar la situación. "No sé qué equipo tiene una superioridad absoluta con respecto a otro. Contra Tolima, el primer tiempo fue notable, como contra Paranaense. Luego por errores se nos hizo todo en contra. No es lo mismo tener o no a Bebelo (Reynoso), Zárate, Benedetto, Nahitan, Marcone o Tevez. Son jugadores muy importantes para el equipo, pero también los demás que entran rinden de la misma manera. Boca para mí ganó bien, Godoy Cruz tuvo siete u ocho minutos de partido. Estamos de pie y creo que ganamos bien", aseguró.

Sobre la victoria por 2 a 1, Alfaro consideró: "Para mí Boca lo ganó muy bien el partido. Ellos tuvieron 7 u 8 minutos en el partido y después lo controlamos. Ganamos un encuentro muy importante, de necesidades. Veníamos desgastados de Colombia, del partido por Copa Libertadores con Deportes Tolima, del viaje, del esfuerzo y la poca recuperación. Tuvimos muchas cosas en el medio."

Sobre el final, destacó el gesto de Marcelo Bielsa, que cedió un gol ante una injusticia arbitral y reconoció: "Hubiese hecho lo mismo".

Boca se entrenará hoy, mañana y el miércoles en el Complejo Pompilio. Ese día regresará a Mendoza, donde este jueves definirá con Rosario Central la Supercopa Argentina, final a la que Alfaro pronosticó como "un partido muy caliente, porque en los últimos años este enfrentamiento se convirtió casi en un clásico".