Alfaro se fue con las manos vacías Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Franco Tossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 00:10

Al menos en las intenciones previas, Gustavo Alfaro tenía pensado un plan distinto al que fue tan criticado el 1 de septiembre, el del 0-0 por la Superliga. Aquella vez, en palabras del propio entrenador, a Boca le había faltado la otra parte de la estrategia: lastimar a River. Porque lo primordial de esa primera visita al Monumental post Madrid fue no salir herido.

Ahora bien, en el contexto de la Copa Libertadores y del encuentro de ida como visitante, en su pizarra había establecido un objetivo por sobre cualquier otro: "El equipo va a ir a buscar la victoria, por supuesto. Pero lo que no puede faltarnos es el gol como visitantes. Después veremos qué pasa, pero vamos en busca de eso", confió para LA NACION una persona muy cercana al director técnico en las horas de víspera del partido de anoche. Por eso Boca no fue el mismo que en aquel cruce de hace un mes: dejó más espacios en la zona defensiva, tuvo claras ocasiones de gol y juntó a más futbolistas que se dedican más a mirar el arco contrario, más allá de las posiciones que ocuparon para cuidar el campo propio: Emanuel Reynoso, Alexis Mac Allister, Franco Soldano y Ramón Ábila, dos enganches y dos centroatacantes.

Pero esas ideas no alcanzaron para darle a Boca eso que tan fundamental consideraba. Y por eso se fue golpeado del Monumental: "Queremos que la serie quede abierta", había declarado Alfaro el fin de semana pasado. Para eso, el famoso gol como visitante, que tanto aire da aun perdiendo por una mínima diferencia, era vital.

Capaldo tuvo el 1 a 1, y lo desperdició 00:36

Video

Es cierto: tuvo las oportunidades. Y sería cruel responsabilizar al chico Nicolás Capaldo, pero es verdad que el volante tuvo en sus pies el momento propicio para golpear a River: sobre el cierre del primer tiempo, Reynoso hizo un gran pase a la carrera de Ábila y Wanchope le cedió el gol al pampeano de 21 años, que entró solo al área y definió por encima del travesaño, con su pierna inhábil. Reynoso también había tenido suya chance con su mejor perfil, antes de que el juez Claus fuera a revisar en el VAR la infracción de Mas que generó el penal. Pero Bebelo remató manso a las manos de Franco Armani, que desvió un remate alto de Mac Allister a un ángulo.

¿Y el segundo tiempo? Boca careció de hambre. Con miras a la revancha, se va con las manos por demás vacías. Si había un panorama que Alfaro no quería, es el que terminó llevándose: su equipo no convirtió y, encima, quedó a mucha distancia en el tanteador global. Y para peor, la impotencia hizo que Capaldo, el que había errado insólitamente el gol que tanto necesitaba Boca, se fuera expulsado por una fuerte patada a Enzo Pérez; no estará en el desquite, el martes 22.

Un equipo que volvió a no dar la talla en un partido gigante: más que una serie abierta, se llevó un golpe que lo debilita demasiado.