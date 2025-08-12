Alianza Lima - Universidad Católica de Ecuador: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.

En la anterior jornada, Alianza Lima viene de empatar 1-1 como visitante ante Grêmio, mientras que Universidad Católica de Ecuador viene de ganar 1-0 con Vitória