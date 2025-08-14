LA NACION

Alianza Lima venció por 2-0 a Universidad Católica (Ecuador) como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Alianza Lima-Universidad Católica (Ecuador)
Alianza Lima-Universidad Católica (Ecuador)

Alianza Lima venció por 2-0 a Universidad Católica (Ecuador) como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. Para Alianza Lima los goles fueron marcados por Alan Cantero (a los 76, 87 minutos).

En la próxima fecha, Alianza Lima se medirá con Universidad Católica (Ecuador), mientras que Universidad Católica (Ecuador) tendrá como rival a Alianza Lima.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

