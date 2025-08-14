Alianza Lima venció por 2-0 a Universidad Católica (Ecuador) como local en la Copa Sudamericana

Alianza Lima venció por 2-0 a Universidad Católica (Ecuador) como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. Para Alianza Lima los goles fueron marcados por Alan Cantero (a los 76, 87 minutos).

