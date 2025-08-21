LA NACION

Alianza Lima venció por 2-1 a Universidad Católica (Ecuador) como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Universidad Católica (Ecuador)-Alianza Lima
Universidad Católica (Ecuador)-Alianza Lima

Alianza Lima venció por 2-1 a Universidad Católica (Ecuador) como visitante, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. Para Universidad Católica (Ecuador) el gol fue marcado por Azarías Londoño (a los 18 minutos). Para Alianza Lima los goles fueron marcados por Eryc Castillo (a los 39 minutos) y Kevin Quevedo (a los 81 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

