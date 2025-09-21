All Boys - Deportivo Madryn, Primera Nacional: el partido de la jornada 32

All Boys y Deportivo Madryn se miden este lunes a las 21:05 en el estadio Islas Malvinas, en un partido de la fecha 32 de la Primera Nacional.

En el torneo, All Boys viene de empatar ante Deportivo Maipú por 0-0 mientras que Deportivo Madryn viene de ganar ante Alvarado por 1-0.

All Boys suma 36 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Madryn tiene 56 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.