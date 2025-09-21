LA NACION

All Boys - Deportivo Madryn, Primera Nacional: el partido de la jornada 32

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
All Boys-Deportivo Madryn
All Boys-Deportivo Madryn

All Boys y Deportivo Madryn se miden este lunes a las 21:05 en el estadio Islas Malvinas, en un partido de la fecha 32 de la Primera Nacional.

En el torneo, All Boys viene de empatar ante Deportivo Maipú por 0-0 mientras que Deportivo Madryn viene de ganar ante Alvarado por 1-0.

All Boys suma 36 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Madryn tiene 56 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    1

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  2. El audio del VAR reveló el error en la expulsión de Plata y Flamengo emitió un comunicado lapidario contra el árbitro
    2

    El audio del VAR confirmó el error del árbitro en la expulsión de Gonzalo Plata y Flamengo apelará ante la Conmebol

  3. El River mixto fue muy flojo: jugó mal y perdió 2-0 en Tucumán antes de jugarse todo en la Libertadores
    3

    River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten

  4. River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
    4

    River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año

Cargando banners ...