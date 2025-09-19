LA NACION

Almagro - Ferro Carril Oeste, Primera Nacional: el partido de la jornada 32

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Almagro-Ferro Carril Oeste
Almagro y Ferro Carril Oeste se miden este sábado a las 15:10 en el estadio Tres de Febrero, en un partido de la fecha 32 de la Primera Nacional.

En el torneo, Almagro viene de perder ante Los Andes por 1-0 mientras que Ferro Carril Oeste viene de perder ante San Miguel por 1-0.

Almagro suma 34 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Ferro Carril Oeste tiene 32 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

