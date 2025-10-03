Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Almagro - Güemes, Primera Nacional: el partido de la jornada 34
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Almagro y Güemes se miden este sábado a las 15:30 en el estadio Tres de Febrero, en un partido de la fecha 34 de la Primera Nacional.
En el torneo, Almagro viene de empatar ante Patronato por 0-0 mientras que Güemes viene de ganar ante San Miguel por 1-0.
Almagro suma 35 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Güemes tiene 37 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
