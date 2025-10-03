LA NACION

Almagro - Güemes, Primera Nacional: el partido de la jornada 34

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Almagro-Güemes
Almagro-Güemes

Almagro y Güemes se miden este sábado a las 15:30 en el estadio Tres de Febrero, en un partido de la fecha 34 de la Primera Nacional.

En el torneo, Almagro viene de empatar ante Patronato por 0-0 mientras que Güemes viene de ganar ante San Miguel por 1-0.

Almagro suma 35 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Güemes tiene 37 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El partido del morbo: Maxi Salas de un lado, Marcos Rojo del otro y "una final" para Gallardo
    1

    Racing vs. River por la Copa Argentina: Maxi Salas y mucho más, con Marcos Rojo, la exigencia para Gallardo y el pase a las semifinales

  2. El fenómeno Camioneros: cómo hizo el club de los Moyano para ascender tres categorías en dos años
    2

    El fenómeno Camioneros: cómo hizo el club de los Moyano para ascender tres categorías en dos años

  3. Fechas y horarios de los amistosos de la selección argentina
    3

    Fechas y horarios de los amistosos de la selección argentina

  4. Horario de Racing vs. River, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025
    4

    Horario de Racing vs. River, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

Cargando banners ...