Almagro y Quilmes empataron 2-2 en la Primera Nacional

Almagro y Quilmes empataron 2-2 en el estadio Tres de Febrero este domingo 31 de agosto, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Almagro los goles fueron marcados por Axel Rodríguez (a los 90 minutos) y Julián Vitale (a los 98 minutos). Para Quilmes los goles fueron marcados por Oscar Belinetz (a los 39 minutos) y Gabriel Carabajal (a los 58 minutos).

En la próxima fecha, Almagro se medirá con San Miguel, mientras que Quilmes tendrá como rival a Ferro Carril Oeste.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.