Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Almagro y Quilmes empataron 2-2 en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Almagro y Quilmes empataron 2-2 en el estadio Tres de Febrero este domingo 31 de agosto, en un partido de la jornada 29 de la Primera Nacional. Para Almagro los goles fueron marcados por Axel Rodríguez (a los 90 minutos) y Julián Vitale (a los 98 minutos). Para Quilmes los goles fueron marcados por Oscar Belinetz (a los 39 minutos) y Gabriel Carabajal (a los 58 minutos).
En la próxima fecha, Almagro se medirá con San Miguel, mientras que Quilmes tendrá como rival a Ferro Carril Oeste.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
Otras noticias de Primera Nacional
Casi 2 millones. El club del ascenso que vendió a su joya juvenil a Europa: la última vez había sido hace ¡36 años!
Primera Nacional. El penal no sancionado en favor de Central Norte frente a Nueva Chicago que fue motivo de debate
“¡Tomátelas!”. Golpearon salvajemente a un hincha “infiltrado” de Almirante Brown
- 1
Dibu Martínez, muy cerca de Manchester United: quedó afuera de la convocatoria de Aston Villa
- 2
San Lorenzo nunca supo cómo aprovechar que Huracán jugó más de una hora con 10 jugadores
- 3
En qué canal pasan Real Madrid vs. Mallorca por la Liga de España 2025-2026 hoy
- 4
San Lorenzo no tuvo ambición para ganar y pudo perder con Huracán, aunque la figura fue el árbitro