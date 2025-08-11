América de Cali - Fluminense: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
América de Cali y Fluminense se enfrentan este martes 11 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, América de Cali viene de ganar 2-0 como visitante ante Bahia, mientras que Fluminense viene de ganar 2-0 con Once Caldas
