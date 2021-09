Ángel Di María en modo “revelador”: la feroz crítica a Jorge Sampaoli, lo que le reveló Mbappé sobre Rusia 2018 y cuando cerca de volver al fútbol argentino

Ya es costumbre. Se sienta y responde con total confianza. Ángel Di María no esquivó las preguntas incisivas y dio respuestas más reveladoras aún. El rosarino contó intimidades de vestuario, sorprendió con un regreso al fútbol argentino que no fue, y habló de su relación con Jorge Sampaoli, con Lionel Scaloni y con Cristiano Ronaldo, con lujo de detalles para los amantes del fútbol y los fanáticos de PSG y de la selección argentina.

Respecto de su vínculo con los técnicos que marcaron su carrera -para bien o para mal-, hubo una definición clara para cada quién. Alejandro Sabella fue el que le dejó el mejor recuerdo: “Era un genio. Una cabeza diferente al resto. Cada cosa que nos decía, pasaba. Estoy feliz de haber sido su jugador”, expresó en una entrevista con el programa “Líbero”, de la señal TyCSports.

De Jorge Sampaoli marcó las peculiaridades negativas de su personalidad y cómo la relación con el plantel, durante el Mundial Rusia 2018, se fue degradando. El ex DT de la selección fue blanco de interminables críticas. “Con Sampaoli arranqué bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después de un solo partido en el Mundial, me limpió... primero decía que estábamos Leo, yo y el resto. Luego, no me puso contra Croacia [...] es una persona muy rara. Pasaron muchas cosas entre él y Beccacece. No había nadie que te guiara. Fue una lástima”.

Sampaoli conversa con Messi, Agüero y Di María. Durante el Mundial de rusia 2018, la relación entre el DT y los referentes de aquél equipo fue empeorando día tras día. Aníbal Greco - LA NACION

Uno que tampoco fue bien recordado fue Louis Van Gaal, a quien definió como su “peor técnico”: “Mi problema en el Manchester fue el técnico. Van Gaal fue el peor de mi carrera. Hacía un gol y una asistencia y al otro día me mostraba pases que había hecho mal. Me limpió de un día para el otro. No le gusta que los jugadores sean más que él”.

De alguna manera, el diálogo, que se presentó en la modalidad “versus”, es decir, una especie de ida y vuelta de preguntas grabadas, corrió de manera natural, pero no cronológica. Di María contó, de entrada, que estuvo cerca de volver al fútbol argentino en los meses previos al inicio de la pandemia. “Se me terminaba el contrato en el club [Paris Saint-Germain] y no estaba hablando con ellos [los dirigentes]. Antes de que comenzara la pandemia, me ofrecieron un año más con opción a dos. Pero decidí quedarme un poco más. No era atractiva la idea de volver a Argentina con los estadios vacíos”, dijo Di María, para la sorpresa del televidente. Y agregó: “Terminó saliéndome bien, porque estoy acá y vino Leo Messi”.

Messi, Di María y Paredes fueron reconocidos por el PSG Instagram @leoparedes20

La charla, luego, retrocedió varios años. Precisamente, hacia la época en la que el 11 bravo de la selección era un joven futbolista. “El Kily González era mi ídolo de chico. Tuve la posibilidad de jugar con él y tengo una buena relación. Siempre está el mensaje jodiéndome y diciéndome que vuelva”, dijo sobre Cristian González, quien actualmente es el DT de Rosario Central.

Después, regresó al presente y dijo: “Me faltaba la frutilla del postre, jugar con Leo en un club. Tuve la chance de ir al Barcelona a jugar con él. Hoy somos los dos primeros que llegamos al entrenamiento todos los días. Yo unos segunditos antes, je”. Ahondó en su relación con Messi, a quien siempre definió como alguien humilde que quiere sentirse uno más. Y lo comparó con Neymar, otro personaje del fútbol que no solo es muy querido por el 10 de Argentina; también por él: “Neymar es lo que se ve: alegría. Está en un cumple todo el día. El típico brasileño, una persona excepcional”.

Di María, Paredes, Marquinhos y Neymar. Cuatro amigos en el césped de Camp des Loges. Aurelien Meunier - PSG - PSG

Luego se metió en la intimidad de la Copa América, para brindar un detalle que invita a preguntar “¿Qué hubiera pasado si Di María no era titular?”. “El mediodía de la final, Scaloni me llama para decirme que no sabía si ponerme de titular. Le dije lo mismo que le había dicho a Sabella: “Vos sos el entrenador. Si tengo que jugar, juego y si no, voy al banco”. Acertó, je”. Y contó otra sobre la definición por penales ante Colombia, en semifinales: “Emi Martínez tenía la bronca con Mina desde que lo lesionó en el partido por las Eliminatorias y sabía que, si hacía el gol, se iba a poner a bailar. En ningún lado dice que no podés hablar. Está espectacular lo que hizo”.

Di María junto con Louis Van Gaal en la presentación en Manchester United, en agosto de 2014

Sobre el final, contó algo que le dijo Kylian Mbappé luego del Mundial 2018. “Kylian me contaba que ellos estaban cagadísimos cuando les tocó jugar contra nosotros. Se les notaba”, y complementó: “Me gustaría tener el superpoder de Kylian, la velocidad”. Sus frases más fuertes apuntaron a ese Mundial. Consideró que Javier Mascherano se fue de la peor manera por culpa de la querella entre los jugadores y el cuerpo técnico, y llegó a admitir que hubiese sido justo que, en ese torneo, la Argentina quedara afuera en primera ronda. “No estábamos bien”, dijo.

Pero ya no importa, porque el 2021 le regaló la mejor sonrisa de todas: un título con la selección argentina. “No estaba lleno antes del 10 de julio de 2021. Si no ganaba algo con Argentina, iba a sufrir mucho después de retirarme”, cerró.

LA NACION