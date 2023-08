escuchar

La consagración en el Mundial de Qatar 2022, en aquel inolvidable 18 de diciembre, terminó por colocar a Ángel Di María en un sitial privilegiado dentro de la historia de la selección argentina. Está sentado muy cerca de la mesa de los más grandes futbolistas debido a su influencia en el equipo, sus logros y su aporte en general, más allá de que, lógicamente, también ha vivido frustraciones con la camiseta argentina. Lo de Fideo es un relato de resiliencia, desde las críticas furiosas por sus traspiés a transformarse en el artífice de goles importantes, en los momentos justos.

En un repaso de su carrera, el delantero surgido en Rosario Central y con presente en su nuevo equipo, Benfica, habló en DSports Radio sobre su turbulenta ida de Juventus, una escala en su trayectoria de la que no había dado muchos detalles: “Para mí fue complicado porque jamás entendí todo lo que fue pasando durante el año e intenté entenderlo. Traté de cumplir cuando me tocaba jugar, pero no tuve mucho rodaje y al final lo terminé sintiendo. La verdad es que tuve varias discusiones con los dirigentes porque no era lo que habíamos hablado antes de venir, ni lo que había hablado con el entrenador, pero en el año van pasando cosas y uno se da cuenta que la palabra no vale mucho. Igual lo tomé bien porque mi familia estaba ahí”. Pero al mismo tiempo sopesó la calidad humana del plantel del equipo italiano: Tuve la posibilidad de tener un grupo hermoso de compañeros; hasta el día de hoy sigo hablando con la gran mayoría de ellos, sigo haciendo videollamadas y es lo único que me llevo de ahí: haber hecho más amigos en el fútbol. Jamás entendí lo otro”.

El festejo inolvidable de Di María en la final del Mundial Corbis Sport

Su llegada a Benfica para emprender su segundo período en el club portugués estuvo teñida de pasión. Los hinchas lo vivaron en la bienvenida y él habló en aquel acto de presentación desde un sector externo del estadio Da Luz de Lisboa. En este contexto, neutralizó la oferta de petrodólares que había recibido para sumarse esta temporada a la liga árabe: “Me llamaron de Arabia Saudita, hubo conversaciones y nada, la verdad que la tentación es 100% real, porque los números que manejan ellos son increíbles, sinceramente. Pero elegí con el corazón, quise venir a Benfica y dejé de lado todo lo demás. Que mi familia siga siendo feliz en Europa y no en un lugar en donde capaz no la pasás bien. Uno ve todas esas cosas que salen, la plata y todo eso, pero vivir ahí no es nada fácil, tengo gente cercana que me lo dijo. Capaz uno ahí gana lo que jamás pudo haber ganado en cinco carreras, pero no, elegí con el corazón. Hablé por respeto con la gente de Arabia pero nada, quedó ahí. Yo deseaba venir a Benfica”.

Di María pertenece a la misma generación de Lionel Messi, tiene 35 años. Lógicamente, no le queda mucho hilo en el carretel al más alto nivel y es bien consciente de que solo le resta un corto trecho. Mientras tanto, Lionel Scaloni sigue confiando en él porque está a tono físicamente y no perdió un ápice de su ambición de gloria. Septiembre, con los compromisos ante Ecuador y Bolivia, marcará el primer paso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: “De acá a la Copa América es el plazo. Es pensar en tratar de poder hacer la mayor cantidad de puntos posibles en Eliminatorias para dejar a la selección en lo más alto para lo que venga después. Hay que llegar lo mejor posible a la Copa América y estar bien en el club para estar mejor en la selección. Porque como dijo Scaloni, nadie tiene el lugar asegurado pese a ser campeón del mundo”.

Ángel Di María transita su segunda etapa en Benfica; en su primera final, marcó un gol y conquistó su cuarto título con Los Encarnados Instagram Ángel Di María

En cuanto a la chance de seguir prolongando una carrera que de por sí es brillante, habló del retiro de la selección. “Es una decisión personal. Hoy me siento bien y sigo rindiendo, eso hace que uno pueda continuar”. Y abundó: “Es obvio que arrancar las Eliminatorias es estar metido en el Mundial, pero hoy pienso en hacerlo lo mejor posible y poder sumar el máximo de puntos posibles hasta la Copa América y después se verá. Lo importante acá es que la selección esté en el próximo Mundial. Después uno tiene muchas ilusiones, pero hay que ir viviendo el día a día”.

Además, habló de las próximas generaciones en la selección: “De lo que uno va viendo, es Alejandro Garnacho el que más sobresale del resto, por lo que viene haciendo en el Manchester United, más allá de la lesión que lo tuvo afuera un par de meses. Es el jugador a ver, hace la diferencia en el uno contra uno. El Manchester United lo tiene como a uno de los jugadores importantes a nivel individual, como pasó en su momento con Cristiano Ronaldo. Creo que con él quieren hacer lo mismo. Pero es joven y tiene que ir poco a poco, está jugando y eso le viene muy bien a él y a la Selección”.

Otras frases de Di María:

Argentina-Francia: “La final la vi solamente una vez en diciembre en casa, creo que el 24 o el 23, tomando mate y justo estaba mi cuñado, mis sobrinos y en el living apareció en la tele. La vi hasta el minuto 70 que fe cuando arrancaron los goles de Mabppé y a partir de ahí la pasé hasta los penales. Después vi los festejos, no quise ver la parte fea porque habíamos hecho creo que los mejores 70 minutos de la historia de la selección argentina y más en una final. Esa final, por cómo se jugó en esos 70 minutos fue algo increíble, pasarlo pro arriba a Francia, haber jugado de esa manera, haber tenido a Francia en un arco es algo que queda para toda la vida”.

La atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani. “Ni siquiera quise volver a verla, ni en fotos. No sé cómo hizo Dibu para sacar esa pelota. Teníamos a Dios de nuestro lado, era nuestro momento. Teníamos un arquero con muchísima calidad, pero en una final del mundo, en un mano a mano normalmente la pelota va a adentro, pero Dibu estaba con la flechita para arriba”.

La histórica atajada de Emiliano 'Dibu' Martínez ante el francés Randal Kolo Muani en la final del Mundial Qatar 2022 Robert Michael - dpa

Argentinos en otras selecciones. “Es una decisión personal, pero no hay como la selección argentina. Veo compañeros que están en selecciones de Europa y no siento o no veo o capaz no me doy cuenta. O somos nosotros que los vivimos de otra manera y estamos esperando que salga la lista para estar y en ellos no lo ven de la misma manera, no siento que lo vivan de la misma forma. Mi opinión es esperar el llamado de la selección argentina porque es tu país, donde te criaste y jugaste toda la vida. Es algo único, esperaría toda la vida para vestirla. Hay muchos de los chicos que nacieron fuera del país y tienen padres argentinos y tienen la posibilidad de decidir, pero les diría lo mismo: como la selección argentina no hay. Lo vieron en los últimos Mundiales, el argentino hace cualquier cosa por llenar una cancha en el país que sea y en eso no tenemos comparación”.

Messi en Inter Miami. “Leo en Inter Miami festeja cada vez que llega una final como si estuviese en Paris o en Barcelona. Eso es la mentalidad de seguir cumpliendo objetivos, seguir quedando en la historia y seguir peleando. Uno quiere seguir estando en los clubes y en la Selección para ganar títulos. Cuando uno se retira lo único que queda es eso, los títulos que uno ganó”.

Los posteos de su esposa, Jorgelina. “A veces ella dice cosas que uno no puede decir porque sufre más que uno y la familia es la que más lee, ve y sufre. Es obvio que hay momentos donde te levantás con el pie izquierdo y es la primera que reacciona y manda a la mierda a todos. Pero la banco a muerte porque es la que siempre está ahí defendiéndome en todo lo que pasa”.

LA NACION