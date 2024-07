Ángel Di María tuvo su último entrenamiento con la selección argentina y recibió un conmovedor regalo de despedida

Escuchar

Meses atrás, Ángel Di María anunció que se retiraría de la selección argentina al terminar la Copa América tras 16 años representando al país. Los caminos condujeron a que el último encuentro de “Fideo” sea en la final de la competición, en la cual la Albiceleste se enfrentará a Colombia el domingo a las 21, y, de esta manera, el futbolista cuente con la posibilidad de dar un paso al costado levantando un nuevo título.

En la tarde del sábado, la Scaloneta tuvo su último entrenamiento de cara al encuentro decisivo ante Colombia, en lo que también fue la práctica de despedida de Di María. Además, durante la cena, la delegación compartió los momentos finales del delantero con la selección, donde hubo un abrazo emocionante entre Lionel Messi y su compatriota rosarino.

Claudio Tapia y Lionel Messi entregando regalo de despedida a Ángel Di María.

Di María recibió aplausos de parte de todos los presentes y pudo despedirse de la mejor manera de sus compañeros. A su vez, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó al jugador un regalo en nombre de la asociación y del capitán, que fue una camiseta de la selección con su histórico número 11 que en el dorso dice “Gracias Fideo”.

Por su parte, la cuenta oficial de la selección argentina en X compartió fotos de la cena, en las que se lo ve a Di María muy emocionado, casi al borde de las lágrimas. “Simplemente gracias, Fideo. No se puede decir más”, escribieron.

La despedida de Di María de la selección argentina.

La emoción de Di María

Luego de la victoria de la selección argentina ante Canadá por las semifinales de la Copa América 2024, Di María se refirió a su despedida y aseguró: “Poder terminar con una final con esta camiseta es lo que deseaba desde que arrancó el torneo. Parece todo muy fácil pero fácil lo hacen estos chicos. Les agradezco la vida porque gracias a ellos pude lograr todo lo que logre. La camada anterior me enseñó muchísimas cosas: el sacrificio, el darle para adelante, el no bajar los brazos. Esta camada me regaló todo lo lindo que pasó en este último tiempo, así que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos y hacia la gente”.

¡¡Simplemente GRACIAS, Fideo!!



No se puede decir más…

Además, continuó: “Pase lo que pase el 14 (la final), creo que me puedo ir por la puerta grande. He hecho todo para irme por esa puerta y entregué todo, como hoy (durante la semi ante Canadá) y en cada partido, y agradecido a mi familia. Yo solamente trabajo e intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó, pero últimamente me empezó a tocar y estoy agradecido”.

A su vez, confesó que el deseo de abandonar la selección con un título no es solo personal: “Antes de salir a la cancha, Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con ellos es un orgullo”.

