Antonio Rüdiger, el defensor de Real Madrid, está envuelto en un escándalo por una foto que publicó por el comienzo del Ramadán

Una foto desató un escándalo. Un gesto resultó el motor de los señalamientos y las denuncias cruzadas. Antonio Rüdiger, el marcador central de Real Madrid, publicó en la red social Instagram una imagen suya en la que se lo ve haciendo un gesto con el dedo que el periodista alemán Julian Reichelt vincula al saludo del grupo terrorista ISIS. Esta situación generó que el futbolista alemán haya denunciado al periodista por hacer su propia interpretación del gesto, una demanda a la que también se sumó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Rüdiger presentó la denuncia en una Fiscalía de Berlín por “ insulto, calumnia, insulto incendiario y sedición ”. El defensor de Real Madrid, vestido de blanco y señalando hacia arriba con el dedo índice de la mano derecha, saludó así al inicio del Ramadán y en su posteo lo acompañaba una frase: “ Que el Todopoderoso acepte nuestro ayuno y nuestras oraciones ”. La DFB (Federación Alemana de Fútbol) también presentó una denuncia y denunció el tuit de Reichelt ante la fiscalía como “discurso de odio”.

Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten zwei Jahrzehnten von Terroristen… pic.twitter.com/6fX1GYN4VR — Julian Reichelt (@jreichelt) March 25, 2024

La reacción a este posteo de Rüdiger es lo que desató el escándalo, porque fue el periodista Reichelt el que respondió en sus redes sociales de esta manera: “ Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto ‘el dedo del ISIS’ y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo ”.

El “dedo del ISIS” es el gesto que utilizan los militantes del Estado Islámico como símbolo de su causa. Es un símbolo de poder y victoria. Según Reichelt el gesto del dedo del ISIS fue adoptado por los terroristas durante las últimas dos décadas. Se ha convertido indiscutiblemente en el saludo de ISIS y “d e los asesinos islamistas de todo el mundo, de personas que también asesinaron en Berlín y traen desastre y sufrimiento inconmensurable al mundo ”.

Julian Reichelt, lejos de retractarse, redobló su señalamiento contra Rüdiger con una publicación en sus redes sociales: “Me acabo de enterar por los medios de comunicación que Antonio Rüdiger y la DFB me denunciaron porque en una publicación de Instagram señalé que Rüdiger mostraba el saludo de los islamistas. Este gesto ha sido completamente cooptado por los terroristas durante las últimas dos décadas. Se ha convertido indiscutiblemente en el saludo de ISIS . Cualquiera que muestre este saludo siendo adulto y que al menos una vez le hayan dado me gusta en publicaciones islamistas lo sabe muy bien”.

El jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger, denunció al periodista que lo acusó de su gesto en la publicación que realizó por el comienzo del Ramadán (AP Foto/Jose Breton)

Y continuó: “La Oficina Alemana para la Protección de la Constitución y sus oficinas estatales ven el dedo levantado como un signo de radicalización islamista. El ministro del Interior califica el gesto de “inaceptable”. Quien posa así en público muestra conscientemente un saludo de fanáticos y no un gesto inocente y espiritual . Es una normalización de una ideología terrible que ya ha ocupado demasiado espacio en este país. Además, y sobre todo porque se trata de un jugador nacional popular, no debes dejarte intimidar. Es importante señalar que esta ideología política va en contra de todo lo que son nuestros valores. Lo que Antonio Rüdiger y la DFB utilizan aquí son métodos de intimidación. Ya nadie debería atreverse a expresar críticas cuando el islamismo y sus símbolos avanzan. Nunca debes someterte a ello . El dedo índice levantado del islamismo, con el que los terroristas de todo el mundo celebran sus asesinatos, no pertenece a Alemania. Nunca dejaré que nadie me impida decir eso”.

LA NACION