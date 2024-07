“Argentina es especial”: lo que titularon los medios extranjeros tras la nueva conquista de la selección (y lo que tuiteó un ex club de Messi)

Escuchar

Que la final haya terminado a la 1.09 de Buenos Aires, es decir, las 6.09 de la mayoría de Europa occidental, la medianoche del este de Estados Unidos y la noche tardía en el resto de Latinoamérica, no dio mucho como para repercusiones inmediatas en los grandes mercados del fútbol. Pero la definición por la Copa América que Argentina le ganó a Colombia en tiempo suplementario en Miami tuvo sus aristas y su cobertura en medios extranjeros.

Más que la conquista en sí, sobresalió un tema: el caos por los incidentes generados por quienes querían ingresar al estadio sin tener entradas y la demora del partido. Por supuesto que hubo muchas otras cuestiones que interesaron, siempre dependiendo del origen del medio, de su enfoque según su contexto: el dominio argentino, la futura “Finalissima” con España, Lautaro Martínez, el saliente Ángel Di María... y Lionel Messi. Por lesionado, por campeón otra vez... siempre Messi.

The Athletic es el suplemento deportivo de The New York Times. Con un torneo de esa envergadura desarrollado en Estados Unidos, no se quedó atrás en el despliegue. Y se enfocó principalmente en el desbande del público: “«Fue inhumano». Por qué la final por la Copa América fue demorada y estuvo peligrosamente cerca del desastre”, tituló. “Los hinchas fueron mantenidos fuera [del estadio] durante más de dos horas y el comienzo del partido fue postergado 82 minutos”, amplió. E insistió en el tema: “Siga las reacciones en directo a la victoria de Argentina por la Copa América en un día tumultuoso que vio a Messi lesionado, y a la final, repetidamente pospuesta”.

"Argentina vence a Colombia para batir el récord de títulos de campeón de la Copa América", exaltó The Athletic, como corolario de un certamen celebrado en su país. Capturas

Más allá de eso, tuvo espacio para hablar del campeón en sí, con un encabezado muy elogioso al seleccionado. “Argentina es especial. La Copa América comprobó que solamente gana”, dijo contundente. Y se focalizó también en Messi, la figura que desde hace casi un año engalana al fútbol estadounidense. Citó una frase del entrenador Lionel Scaloni sobre el capitán, al titular “Messi «no quería abandonar a sus compañeros» después de la lesión en la final de la Copa América”, y emitió un enfoque profundo acerca del 10: “Lionel Messi y la inequívoca sensación de un final”.

"Ninguno como vos", se dirigió La Gazzetta dello Sport a Lionel Messi, contando sus 45 trofeos; el medio italiano se ocupó también de Lautaro Martínez, estrella del calcio y capitán del campeón de la Serie A, Inter. Capturas

La Gazzetta dello Sport, de Italia, hizo un extenso seguimiento a dos figuras albicelestes. Una, el propio Leo. “Messi, nadie como vos: con la Copa América es el más veces campeón de todos los tiempos. Aquí están los 45 trofeos”, valoró al rosarino, y realizó una comparación con otro zurdo y número 10 argentino: “Maradona y Messi, el Azteca y el Lusail: qué significa el nuevo coro de Argentina”. La otra estrella es el máximo anotador del calcio, Lautaro Martínez. “Éxtasis Lautaro: «Estaba en deuda después del Mundial». Y Scaloni lo exalta”, destacó al capitán de Internazionale, holgado campeón de la Serie A. “¡La Copa América es de Argentina! Lautaro doblega a Colombia en los suplementarios”, individualizó el sitio. Sin olvidar, por cierto, las corridas previas al partido. “Locura de los hinchas sin entradas: ingresaron al estadio por el conducto de ventilación”.

L'Equipe hizo un seguimiento mucho más modesto de la final de la Copa América, pero una de sus notas tuvo muchísimos comentarios de lectores, en parte por la grieta que propicia Lionel Messi en Francia. Capturas

Más escueto resultó L’Equipe, tal vez el medio deportivo más importante de Europa, recordado por su rigor a la hora de calificar a Messi en sus desempeños pobres en Paris Saint-Germain. “Incidentes en el estadio, lesión de Messi e inicio tardío: Argentina consigue la Copa América luego de una final aparte”, encabezó el sitio francés, con poco y secundario despliegue sobre el tema. De todos modos, la nota tenía, largamente pasado el mediodía local, nada menos que 340 comentarios de lectores.

CAMPEÓN DE AMÉRICA 🐐🏆🏆 pic.twitter.com/6BEobXmF85 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2024

A tono con L’Equipe, PSG, el último club de Messi antes del actual, no publicó en las redes sociales felicitaciones al argentino, que ganó dos veces la Ligue 1 y una la Supercopa de Francia en sus dos temporadas en París. Sí, en cambio, lo hizo Inter Miami, que batió el parche en favor de su líder antes y después del juego, realizado cerca de su sede. E incluso hizo una composición con el resto del plantel albiceleste, que no tiene vínculo alguno con las Garzas de Florida.

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀, 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/F1z1GMMRsB — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 15, 2024

En contraste con lo sucedido en Francia, fue bien visible la cobertura en medios españoles, aun cuando el seleccionado de su país acababa de obtener la Eurocopa de Alemania merced a un 2-1 sobre Inglaterra. Marca, la más prestigiosa publicación deportiva local, presentó un gran “¡Campeones!” en su portada y puso la mirada en el futuro cruce entre los dos monarcas de sus continente futbolísticos. “¡Habrá Finalissima entre España y Argentina en 2025!”, exclamó sobre el desafío que tendría lugar en junio, por ahora también sin sede determinada. Luego de informar que “¡Argentina conquista bicampeonato de Copa América!”, se refirió a los dos rosarinos y máximos astros del equipo: “Di María agradecido y «salda deuda» con Messi: «Pudimos darle la alegría»”.

Marca no escatimó espacio para la consagración argentina, a pesar de que compartió cartel con la de España en la Eurocopa. Capturas

De los títulos informativos elegidos en Madrid se pasó a un enfoque más profundo y local en Sport, de Barcelona: “La anomalía del Barça con Argentina”, apuntó Joaquim Piera, en una nota crítica. “Es inexplicable que el Barça no cuente con ningún top-50 argentino en su plantilla: los blaugranas no tienen representación ni en la Albiceleste absoluta ni en la olímpica”, escribió el analista, que aludió al conjunto que se presentará en París 2024 bajo las órdenes de un ex culé, Javier Mascherano. Y ahondó el reproche: “El departamento de scouting realiza un trabajo impecable de detección de talento, pero el club peca de inacción y lleva demasiados años sin ejecutar las recomendaciones”.

Como era de esperar, Sport hizo foco en Lionel Messi; a diferencia del alemán Kicker, el medio barcelonés contó la Finalissima ganada frente a Italia como una corona. Capturas

El último argentino en el club español fue el propio Messi, y aunque la Pulga emigró de él hace ya tres años y rechazó volver en 2023, la entidad no dejó pasar la nueva consagración de su prócer. “Un trofeo más para la colección del mejor de la historia. ¡Felicidades, Leo!”, lo congratuló, con una composición de dibujos en la que sobresalen más las referencias argentinas que las blaugranas.

🐐 Un trofeo más para la colección del mejor de la historia.

🏆 ¡Felicidades, Leo! pic.twitter.com/lQSeWtYS8v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2024

El portal Kicker, de Alemania, sede de la reciente disputa de la Eurocopa, manifestó que “la Albiceleste consigue el tercer gran torneo consecutivo”, omitiendo la Finalissima ganada frente a Italia, no reconocida por FIFA (organizada por UEFA y Conmebol). E hizo hincapié en los dos temas salientes más allá del resultado de la final. “Messi: Primero las lágrimas, luego la Copa y ¡que termine pronto, por favor!” y “Problemas de seguridad en Miami. Caos en las entradas: la final de la Copa empieza con 82 minutos de retraso” fueron sus miradas.

De este lado del meridiano de Greenwich y del ecuador, Lance no se focalizó tanto en los disturbios previos al encuentro sino en el futuro de la selección y en Messi. “Duelo de campeones: Argentina y España van a enfrentarse en la Finalissima en 2025″, presentó en su título principal. “¿Argentina seguirá en alto nivel sin Messi y Di María?”, se preguntó, casi como si fuera un medio albiceleste... pero siendo brasileño. Y puso la lupa en el capitán. “Vea las imágenes de la lesión responsable del llanto de Messi en la Copa América”, invitó, antes de contextualizar con dos notas la magnitud de lo logrado por Leo. “Con la Copa América, Messi se convierte en el mayor campeón de la historia del fútbol”, anunció, y propuso: “Vea los 10 jugadores con más títulos de la historia del fútbol”.

LA NACION