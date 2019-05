Argentina frente a Portugal, sin la sombra del duelo entre Messi y CR7

Cristiano y Messi, un saludo distante en 2014 Fuente: AFP

Dominan el planeta fútbol desde hace más de una década. Llevaron la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid al extremo, pero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nunca se midieron en un Mundial. Ni de selección absoluta ni de juveniles. Esta tarde, desde las 13, en la sede de Bielsko-Biala, la Argentina y Portugal protagonizarán el partido saliente de la Copa del Mundo Sub 20 de Polonia, un juego correspondiente a la 2da fecha del Grupo F. Un desafío que ofrece un puñado de antecedentes con una estadística desfavorable: Portugal celebró en los tres cruces.

El actual futbolista de Juventus no tuvo oportunidad de ser parte de un Mundial Sub 20, aunque siendo juvenil fue capitán de Portugal a los 16 años. Messi, en cambio, hizo su estreno con la selección en un certamen organizado por la FIFA en la Copa del Mundo Sub 20 de Holanda 2005, consagrándose campeón a los 17 años. Esa cita, la de los Países Bajos, fue en la que pudieron emparejarse los astros que estaban destinados a brillar un tiempo después, pero Portugal desandaba una etapa opaca: no se clasificó para los mundiales Sub 20 entre Nigeria 1999 y Canadá 2007. En su favor, CR7 luce como tesoro la Eurocopa 2016, que se disputó en Francia, mientras que el crack rosarino no pudo levantar ningún trofeo con la selección mayor, aunque jugó cuatro finales: Copa del Mundo de Brasil 2014, Copa América de Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

Pero la rica historia de los Sub 20 de la Argentina y de Portugal no se reduce a las dos estrellas, son dos selecciones que se reparten ocho de los 23 títulos de la categoría. De los tres encuentros que actuaron como antecedentes, el primero fue en Portugal 1991, donde los lusos festejaron su segunda corona. Todo bajo el mando de Carlos Queiroz, que en Arabia Saudita 1989 llevó a los portugueses a la cima, en un equipo en el que se destacaba Fernando Couto y Joao Pinto. El estadio da Luz, de Lisboa, fue el escenario de un papelón argentino, que más tarde le valió la expulsión para participar de Australia 1993. De un lado, Luis Figo, Rui Costa, Rui Bento, Jorge Costa y Joao Pinto, que repetía la experiencia; el DT Mostaza Merlo alistó a Juan Esnaider, Mauricio Pochettino, Bassedas. La derrota 1-0 con Corea del Sur complicó el recorrido y aumentó la presión, que estalló ante los locales: a los 3 minutos, Bassedas le aplicó un puntapié a Figo y el juego brusco tuvo en Claudio Paris a su primer expulsado; en el segundo tiempo, la tarjeta roja fue para Mauricio Pellegrino y el cuarto de hora final resultó una debacle: los goles de Paulo Torres, de penal, y de Toni desataron el caos. Esnaider golpeó a un rival y le amagó dar un cabezazo al árbitro belga Guy Goethals...

El reordenamiento de las juveniles argentinos fue con José Pekerman, que en su primera experiencia mundialista fue campeón en Qatar 1995. En ese recorrido se interpuso Portugal, que triunfó 1-0, con gol de Dani, en Doha, por la segunda fecha del Grupo C. Los lusos se clasificaron en el primer puesto y eliminaron en 4tos de final a Australia, en la prórroga, pero cayeron en las semifinales con Brasil; la Argentina, que terminó segunda en el grupo, se quitó de encima a Camerún, España y a Brasil en la final.

Otra vez debieron pasar 16 años para cruzarse en el camino: fue en Colombia 2011, en Cartagena y por los 4tos de final. Igualados en cero, los penales (5-4) le dieron el pasaje a Portugal; en la tanda inicial, la Argentina estuvo 3-1, pero fallaron González Pirez y Alan Ruiz; el remate definitorio lo malogró Tagliafico.

Ahora la página está en blanco, lista para que los juveniles desarrollen una nueva historia.